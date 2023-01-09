Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan intikam saldırısı... Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Ve Ukrayna sessizliğini bozdu!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyadan intikam saldırısı... Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi Ve Ukrayna sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 08:01

Ukrayna'ya misilleme saldırısı düzenleyen Rusya Makiivka'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Dünyanın merakla beklediği açıklama ise Ukrayna'nın doğudaki kuvvetlerinin sözcüsü Serhiy Cherevaty'dan geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında onlarca Rus askerini öldürmüştü.

Gözden Kaçmasın

Zelenski küplere bindi: Affetmeyeceğiz Rusyadan Mutlu yıllar mesajlı saldırıZelenski küplere bindi: Affetmeyeceğiz! Rusya'dan 'Mutlu yıllar' mesajlı saldırıHaberi görüntüle

RUSYA'DAN MİSİLLEME: 600'DEN FAZLA ÖLÜ

Rusya'dan bu saldırıya dün misilleme geldi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ordunun Makiivka'da öldürülen 89 Rus askerinin intikamını almak için Ukrayna'nın doğusundaki Kramatrosk şehrinde bir 'misilleme saldırısı' düzenlediği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı düzenlenen füze saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamada hedef alınan binanın Ukrayna birliklerine ait geçici kışla olduğunun altı çizildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rus komutandan itiraf gibi sözler... NATOnun Moskova planı ortaya çıktıRus komutandan itiraf gibi sözler... NATO'nun Moskova planı ortaya çıktıHaberi görüntüle

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Dünyanın merakla beklediği açıklama Ukrayna'nın doğudaki kuvvetlerinin sözcüsü Serhiy Cherevaty'dan geldi.

Cherevaty, Rusya'nın Kramatorsk'a yönelik saldırılarının yalnızca sivil altyapıya zarar verdiğini söyledi.

Ukraynalı sözcü 'Ukrayna silahlı kuvvetleri etkilenmedi' diyerek Rusya'nın iddiasını kesin bir dille reddetti.

Gözden Kaçmasın

Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıPutin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıHaberi görüntüle

Bu açıklamadan saatler önce Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtmişti.

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu