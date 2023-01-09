Rusya'dan intikam saldırısı... Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Ve Ukrayna sessizliğini bozdu!

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında onlarca Rus askerini öldürmüştü.

RUSYA'DAN MİSİLLEME: 600'DEN FAZLA ÖLÜ

Rusya'dan bu saldırıya dün misilleme geldi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ordunun Makiivka'da öldürülen 89 Rus askerinin intikamını almak için Ukrayna'nın doğusundaki Kramatrosk şehrinde bir 'misilleme saldırısı' düzenlediği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı düzenlenen füze saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Açıklamada hedef alınan binanın Ukrayna birliklerine ait geçici kışla olduğunun altı çizildi.

Haberin Devamı

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Dünyanın merakla beklediği açıklama Ukrayna'nın doğudaki kuvvetlerinin sözcüsü Serhiy Cherevaty'dan geldi.

Cherevaty, Rusya'nın Kramatorsk'a yönelik saldırılarının yalnızca sivil altyapıya zarar verdiğini söyledi.

Ukraynalı sözcü 'Ukrayna silahlı kuvvetleri etkilenmedi' diyerek Rusya'nın iddiasını kesin bir dille reddetti.

Gözden Kaçmasın Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı Haberi görüntüle

Bu açıklamadan saatler önce Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtmişti.

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.