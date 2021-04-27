Almanya'da aşı skandalı! Hemşire hepsine sahte aşı yapmış

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 147 milyonu geçerken bir yandan da Kovid-19 aşılama kampanyaları hızla devam ediyor. Dünyada yapılan toplam Kovid-19 aşılarının sayısı 1 milyarı geçti.

Dünyada bugüne dek 1 milyar 30 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 228 milyon 660 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 224 milyon 900 bin ile Çin, 139 milyon 190 bin ile Hindistan, 46 milyon 250 bin ile İngiltere, 38 milyon 30 bin ile Brezilya, 25 milyon 450 bin ile Almanya, 21 milyon 509 bin ile Türkiye izledi.

Dünyanın birçok ülkesinde aşı kampanyaları başarıyla devam ederken Almanya'dan gelen bir haber duyanları şaşkına çevirdi. Friesland'da bulunan Alman Kızılhaç'ına ait aşılama merkezinde görev yapan bir hemşirenin 6 kişiye Pfizer aşısı yerine sahte aşı yaptığı ortaya çıktı. Pfizer aşısı dozlarını içeren şişeyi düşürüp kıran hemşire yaptığı şeyi gizlemek için aşı olmaya gelen kişilere serum dolu enjektörlerle aşı yaptığını itiraf etti. Yaptığı şeyi önce saklayan daha sonra ise bir iş arkadaşına durumu itiraf eden hemşire anında açığa alınırken olay günü aşı yaptıran 200 kişiden aşı merkezine geri dönüp antikor testi yaptırmaları istendi. Böylelikle sahte aşı skandalında aşılanmayarak sadece serum enjekte edilen kişiler tespit edilerek yeniden aşılanmaları sağlanacak.

Yetkililer bu kişiler için bir sağlık riski bulunmadığını ancak almaları gereken Kovid-19 aşısı dozlarını alamamış olduklarını belirttiler.

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