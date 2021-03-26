Patron hakkÄ±nda soruÅŸturma: YÃ¼zlerce Ã§alÄ±ÅŸana sahte koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±

Meksika'daki sahte koronavirÃ¼s aÅŸÄ± skandalÄ± yeni bir boyut kazandÄ±.

Ãœlkede yayÄ±n yapan Reforma gazetesinin iddiasÄ±nda gÃ¶re, bir tekstil fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan binden fazla Ã§alÄ±ÅŸana sahte koronvirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AynÄ± habere gÃ¶re, fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere sahte Rus Sputnik V Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bu iddia sonrasÄ± fabrikanÄ±n sahibi Grupo Karim hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

"BÃœROKRATLARA DA SAHTE AÅžI SAÄžLADI"

Grupo Karim'in fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra iÅŸ insanlarÄ± ve yakÄ±n iliÅŸkide olduÄŸu bazÄ± bÃ¼rokratlara da sahte aÅŸÄ± temin ettiÄŸi belirtiliyor.

Ä°ddiaya konu olan sahte aÅŸÄ±lar ilk olarak Ocean View Hotel ve bir klinikte 10 Mart'ta yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilere ise 15 Mart'tan itibaren aÅŸÄ±lama yapÄ±ldÄ±.

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SAHTE AÅžILARI Ä°Ã‡ECEKLERÄ°N ARASINDA SAKLADILAR

GeÃ§tiÄŸimiz hafta MeksikalÄ± yetkililer Campeche eyaletindeki havaalanÄ±nda, iÃ§inde yedi Honduras vatandaÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Cessna tipi Ã¶zel bir uÃ§akta aram yapmÄ±ÅŸ ve Rus Sputnik V Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± olarak etiketlenmiÅŸ bin adet sahte aÅŸÄ± tÃ¼pÃ¼ bulmuÅŸtu.

YayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde binden fazla aÅŸÄ±nÄ±n buz Ã§antalarÄ±nda iÃ§ecekler ile birlikte taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SUÃ‡LAMALARI REDDETMÄ°ÅžTÄ°

UÃ§ak baskÄ±nÄ± sonrasÄ± Karim, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± getirtmek istediklerini belirtmiÅŸ, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§lamalarÄ±nÄ± ise reddetmiÅŸti.

Yetkililer bu iki olayÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ÅŸÃ¼phesi ile soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirme kararÄ± verdi.

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