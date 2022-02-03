Almanya ve Rusya arasında kriz! Yasaklar peş peşe geldi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi#Terör
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Erdoğandan Ukraynada kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzErdoğan'dan Ukrayna'da kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biden açıkladı DEAŞ lideri öldürüldüBiden açıkladı! DEAŞ lideri öldürüldü#ABD
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Arkadaşları donarak ölmüştü Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıArkadaşları donarak ölmüştü! Göçmenler, Yunan zulmünü anlattı#Edirne
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapisParamotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis#Paramotor
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyorJamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor #Jamie Dornan
HABERLERDünya Haberleri

Almanya ve Rusya arasında kriz! Yasaklar peş peşe geldi...

#RUSYA#ALMANYA#Russia Today
Almanya ve Rusya arasında kriz Yasaklar peş peşe geldi...

Almanya'nın dün Rus haber kanalı Russia Today'in Almanca yayınlarına yasak getirmesi sonrası bugün de Rusya, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Almanya dün yaptığı açıklama ile ülkesinde yayın yapan Rus haber kanalı Russia Today'in (RT) Almanca yayınlarının yasaklanacağını duyurmuştu.

Alman yetkililer, RT DE'nin yayın lisansına sahip olmamasını gerekçe göstererek ülkede yayın yapamayacağını belirtmişti. 

RT'DEN İTİRAZ: LİSANSIMIZ 2029'A KADAR GEÇERLİ

RT DE Productions şirketi ise karara sert bir şekilde tepki göstererek, Almanya'da kablolu ve uydu yayınları için Sırp lisansını kullandığını ve bu lisansın 2029’a kadar geçerli olduğunu iddia etti.

Avrupa yasalarına uygun haber yaptıklarını belirten şirket Avrupa ile Rusya arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Almanya'nın bu karar ile siyasi baskı kurmaya çalıştığını açıkladı. Şirket ayrıca karar itiraz etmek için yasal haklarını kullanacağını da belirtti.

YouTube da 29 Eylül’de RT'nin  Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmıştı.

Haberin Devamı

RUSYA'DAN KARŞI HAMLE: DEUTSCHE WELLE KAPATILIYOR

Almanya'nın kararı sonrası bugün Rusya'dan peş peşe tepki mesajları gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılacağını duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı buAlmanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?Haberi görüntüle

BÜRO KAPATILIYOR AKREDİTASYONLAR İPTAL EDİLECEK

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Deutsche Welle'nin Rusya bürosu kapatılacak ve Rusya'daki çalışanların akreditasyonları iptal edilecek.

Deutsche Welle, dünyada Rusça da dahil olmak üzere 30 dilde  hizmet sunuyor.

DEZENFORMASYON YAYMAKLA SUÇLANIYOR

Rusya devlet yayıncısı Russia Today, sadece Almanya değil Batılı bir çok ülke tarafından da Kremlin yanlısı propaganda yapmakla ve dezenformasyon yaymakla suçlanıyor. Almanya'dan önce İngiltere de RT ve Sputnik’e Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermemiş ve gerekçe olarak "dezenformasyon yaymadaki aktif rollerini" göstermişti.

Gözden Kaçmasın

Biden açıkladı: Suriyedeki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldüBiden açıkladı: Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldüHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#ALMANYA#Russia Today

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan