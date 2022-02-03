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Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek

#Siha#Ukrayna#Türkiye
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Ukrayna’da Bayraktar TB2’lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

Reznikov, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2’lerin üretimi için Ukrayna’da fabrika kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.

Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna’da üretilmesi maddesi. Ukrayna’da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" şeklinde konuştu.

Kendisinin imzalayacağı anlaşmaların daha sonra Ukrayna meclisine sunulacağını ifade eden Rezkinov, İHA’larda Ukraynalı bir firma tarafından üretilen motorların kullanılacağını ve Ukrayna’da üretileceği için İHA’ların artık Türk-Ukrayna Bayraktarları olarak anılacağını da ifade etti.

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2014'TE ENVANTERE GİRDİ

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğu belirtilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor.

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REKORLARIN SAHİBİ

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı.

Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da kazandı.

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#Siha#Ukrayna#Türkiye

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