Son dakika... Ukrayna duyurdu: Barış görüşmeleri Türkiye'de yapılabilir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Ukrayna'ya gitti.



Ziyaret öncesi konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olarak rol oynama teklifini memnuniyetle karşıladıklarını, Rusya'nın da kabul etmesi halinde Ukrayna'nın doğusunda yaşanan krizin çözümü için yapılacak barış görüşmelerinin Türkiye'de gerçekleşebileceğini söyledi:

"Ukrayna barış görüşmelerini İstanbul'a veya Türkiye'de başka şehre taşımaktan memnuniyet duyar. Ancak Rusya da bunu kabul etmeli."

ERDOĞAN'DAN UKRAYNA ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK MESAJ



Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik ziyareti öncesi Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin "Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak için tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha vurguluyorum." ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN DAVET ETTİ, PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de iki ülke arasında arabuluculuk teklifi yapmış ve bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet etmişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Erdoğan'ın davetini memnuniyetle kabul ettiğini belirterek salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez iki liderin bir araya geleceğini duyurmuştu.



ABD'NİN SON HAMLESİ KIZDIRDI



Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak işgal korkularına neden olurken ABD ve Batılı liderlerin tansiyonu düşürmeye yönelik bürokratik girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



ABD'nin dün Avrupa'ya asker konuşlandırma kararı almasının üzerine Moskova, bunun gerilimi artıracak "yıkıcı" bir adım olduğunu ve siyasi çözüm alanını daralttığını belirtti.

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