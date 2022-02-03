Son dakika... Biden açıkladı: Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Bu altcoinlere dikkat Uzman isimler yorumladıBu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladı#Kripto Para Piyasaları
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Biden açıkladı DEAŞ lideri öldürüldüBiden açıkladı! DEAŞ lideri öldürüldü#ABD
HDPli Semra Güzel için komisyon kararını verdiHDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi#Semra Güzel
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fotoğraf Antalyada bugün öğle saatlerinde çekildiFotoğraf Antalya'da bugün öğle saatlerinde çekildi#Antalya
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittilerTürk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler#Çanakkale
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Yollar kapandı, sınavlar ertelendi, motosiklet yasağı geldiYollar kapandı, sınavlar ertelendi, motosiklet yasağı geldi#Isparta
Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyorJamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor #Jamie Dornan
Kızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyorKızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyor#Milla Jovovich
Apple CEOsu Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındıApple CEO'su Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındı!#Tim Cook
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Biden açıkladı: Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

#ABD#Suriye#Dünya

AP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü. Açıklama ABD Başkanı Biden'dan geldi. Biden, ilerleyen saatlerde operasyonla ilgili olarak basın açılama yapacağını da duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Ve ilk görüntüler geldi... ABDden Türkiye - Suriye sınırında operasyonVe ilk görüntüler geldi... ABD'den Türkiye - Suriye sınırında operasyonHaberin Tüm Görselleri
Haberin Devamı

ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklandı.

Son dakika... Biden açıkladı: Suriyedeki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Biden, “Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi etkisiz hale getirdik” dedi.

Haberin Devamı

ABD askerlerinin güvenli bir şekilde operasyonu tamamlayarak döndüğünü ifade eden Biden, sabah saatlerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Son dakika... Biden açıkladı: Suriyedeki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

AFP'nin ABD Dışişleri Bakanlığı arşivinden geçtiği Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi görseli ve ödül açıklaması

Biden operasyona kayıp verilmediğinin altını çizdi. Biden El-Kureyşi'nin nasıl ötürüldüğüne dair bir detay paylaşmadı. Ancak AFP, El-Kureyşi'nin operasyon sırasında kendisini havaya uçurduğu bilgisine yer verdi. AFP bu bilgiyi ABD'li yetkililere dayandırdı.

Son dakika... Biden açıkladı: Suriyedeki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

Ebu İbrahim el- Haşimi el-Kureyşi(sağda) Ekim 2019’da öldürülen Bağda’dinin(solda) ardından terör örgütünün başına geçmişti.

BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz saatlerde operasyonun Ekim 2019'da İdlib'de DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Son dakika... Biden açıkladı: Suriyedeki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Suriye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan