Son dakika... Biden açıkladı: Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri El-Kureyşi öldürüldü

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ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan operasyon kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklandı.

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Biden, “Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi etkisiz hale getirdik” dedi.

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ABD askerlerinin güvenli bir şekilde operasyonu tamamlayarak döndüğünü ifade eden Biden, sabah saatlerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Biden operasyona kayıp verilmediğinin altını çizdi. Biden El-Kureyşi'nin nasıl ötürüldüğüne dair bir detay paylaşmadı. Ancak AFP, El-Kureyşi'nin operasyon sırasında kendisini havaya uçurduğu bilgisine yer verdi. AFP bu bilgiyi ABD'li yetkililere dayandırdı.



BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz saatlerde operasyonun Ekim 2019'da İdlib'de DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söylemişti.

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