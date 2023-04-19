Alman medyasından PKK itirafı: ABD ona terörist diyor, elebaşı Bayık Almanya'da seçim kampanyası yürütüyor'

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi Türkiye'de olduğu kadar dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Avrupa'nın en prestijli gazeteleri neredeyse her gün Türkiye'deki seçimlere ilişkin farklı analizler yayınlarken bugün Alman medyasında itiraf gibi sözler yer aldı.



"ABD ONA TERÖRİST DİYOR"



Almanya'nın en büyük basın yayın organlarından sol liberal çizgiye sahip Frankfurter Rundschau gazetesi, “ABD ona terörist diyor: Almanya'daki seçim kampanyasını ünlü PKK'lı (Cemil Bayık) yönetiyor” başlıklı haberinde Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek genel seçimleri ele aldı.



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Haberde, Almanya'da Yeşil Sol Parti'nin ABD tarafından terörist olarak tanınan şahıslarla seçim çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekildi.

ERDOĞAN'IN SEÇİM KAMPANYASINI ELEŞTİRİP, PKK EYLEMLERİNE GÖZ YUMULUYOR

Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyasının Almanya'da heyecan oluşturduğu belirtilen haberde Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan için yürütülen seçim kampanyasının eleştirilerin odağındayken, terör örgütü PKK'ya yakın olduğu belirtilen Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu yapıldı.



ELEBAŞI SKANDAL MİTİNGDE OY İSTEDİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle Düsseldorf'ta yapılan ve Türkiye'de tepkilere neden olan yürüyüşe atıfta bulunan gazete, muhalefet ittifakı için yapılan seçim kampanyalarının her zaman siyasiler tarafından yürütülmediğine dikkat çekerek, "Bazen Düsseldorf'taki mitingde olduğu gibi tartışmalı isimler de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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Düsseldorf'taki skandal mitingde terörist Cemil Bayık'ın konuşmasının dinletildiğine dikkat çeken gazete, Bayık'ın 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladığını ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakına destek istediğini yazdı.



Alman Gazete Cemil Bayık'ın hem AB hem de ABD tarafından terörist olarak kabul edildiğini yazdı

ABD'NİN RESMİ TWEET'İNİ PAYLAŞTI: BU TERÖRİSTİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bayık'ın Türkiye'deki sayısız saldırıdan sorumlu tutulduğunu yazan gazete ABD'nin de buna destek verdiğine dikkat çekti ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılında paylaştığı bir tweeti yayınladı.

Söz konusu paylaşımda PKK liderinin yakalanması için 4 milyon dolar ödül koyulduğu belirtiliyor ve 'Bu teröristi gördünüz mü? Cemil Bayık terör örgütü PKK'nın kurucu üyesidir. Onu durdurmamıza yardım et' ifadeleri yer alıyor.

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PKK'NIN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ MUHALEFETE ZARAR VEREBİLİR

Haberde ayrıca Yeşil Sol Parti'nin Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri ile başkent Berlin'de seçim büroları açtığı ve buralardan Türkiye’deki seçimler için kampanyalar yürüttüğüne yer verildi.

Almanya Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'un 10 Nisan'da Stuttgart'ta düzenlenen, Ertuğrul Kürkçü gibi HDP'li siyasetçilerin de bulunduğu bir seçim kampanyasına katılarak Yeşil Sol Parti’ye desteğini vurgulayan bir konuşma yaptığına değinildi. Yeşil Sol Parti’nin seçim çalışmalarını Fransa, Belçika, İtalya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de yürüttüğü ifade edildi.

Haberin sonunda, “PKK'lıların Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapması muhalefete zarar verebilir” değerlendirmesinde bulunuldu.