Dünya Türkiye'deki seçimlere kilitlendi! 'Erdoğan'a halk desteği hala çok yüksek'

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken dünyada da tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.



'2023'ün en önemli olaylarından biri' olarak değerlendirilen Türkiye seçimleri için bugün dış basında yine dikkat çeken analizler yer aldı.



ALMANYA: "ERDOĞAN'A HALK DESTEĞİ HALA ÇOK YÜKSEK"



Alman Welt am Sonntag gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye işaret ettiği haberinde Erdoğan'a halk desteğinin hala çok yüksek olduğuna dikkat çekerek , "Türk cumhurbaşkanının başarısının anahtarı liberal batı kıyısından çok uzakta." ifadelerini kullandı.



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Spiegel gazetesi seçimler için Almanya'da yaşayan 1,5 milyon kişinin oy kullanabileceğine dikkat çekerken Cicero dergisi ise Almanya'da yaşayan Türklerin ağırlıklı olarak Erdoğan'a destek verdiklerini yazdı.Uluslararası ajanslar Türk seçimlerindeki yarışın baş döndürücü olduğunu belirtirken AFP seçime sayılı günler kalmasına rağmen sonucun tahmin edilemez olduğunu yazdı.Yunan medyası bugün seçimlerden daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları konuşuyor.Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile duyurduğu haberinde,başlığını kullandı veErdoğan'ınsözlerine dikkat çekti.Protothema ise Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünün yapılacağının sözünü verdiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı'nınsözlerine yer verdi.Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan The National News gazetesi Türkiye'deki seçimlere sadece dört hafta kaldığına dikkat çekti veyorumunda bulundu.Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek içintanımını kullandı.