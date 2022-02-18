Afganistan'da 3 gün önce kuyuya düşen çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı!

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Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetine bağlı Jaldek kenti yakınlarında geçtiğimiz Salı günü 25 metrelik kuyuya düşen Haider adlı 6 yaşındaki çocuktan kötü haber geldi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI



Shokak köyündeki kurtarma çalışmasında tünel kazarak çocuğu ulaşan ekipler, Haider'i kuyudan çıkardı. Ancak Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuğun tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Taliban İçişleri Bakanlığı danışmanı Anas Haqqani, paylaştığı bir tweette "Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum, genç Haider bizden sonsuza dek ayrıldı" dedi.



KURTARILDIĞINDA NEFES ALIYORDU, DAKİKALAR İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Zabul polis sözcüsü Zabiullah Cevher, AFP'ye, kurtarma ekipleri çocuğa ulaştığında Haider'ın hala hayatta olduğunu belirterek, "Kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonraki ilk dakikalarda nefes alıyordu ve sağlık ekibi ona oksijen verdi. Ancak helikoptere götürülürken hayatını kaybetti” dedi.



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Ekiplerin kuyuya sarkıttığı kamera ile elde edilen görüntülerde küçük çocuğun kollarını ve vücudunun üst tarafını oynatabildiği görülmüştü. Babasının kameralar aracılığı ile "İyi misin oğlum? Benimle konuş ve ağlama, seni çıkarmak için çalışıyoruz." dediği küçük çocuk "Tamam, konuşmaya devam edeceğim," diye yanıt vermiştiTaliban hükümetinin Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani de kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip etmek için dün bölgeye gitmişti.

KUYU KAZILMASINA YARDIM EDERKEN DÜŞMÜŞ

Haydar'ın 50 yaşındaki dedesi Hacı Abdul Hadi, çocuğun kuraklıktan harap olmuş köyde yetişkinlerin yeni bir sondaj kazmasına "yardım etmeye" çalışırken kuyuya düştüğünü açıkladı.



Fas'ta da 1 Şubat'ta kuyuya düştükten günler sonra çıkarılabilen 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.