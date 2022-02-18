Rusya-Ukrayna krizinde şimdi de gökyüzü diplomasisi! Uçakla yazı yazarak mesaj verdi...

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Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. Müzakere mesajlarının gerilimi düşürmesi beklerken dün Rusya'nın ABD büyükelçisi yardımcısını ülkeden kovması ve Luhanska'daki anaokuluna gerçekleştirilen bombardıman şimdiye kadarki tüm çabaları boşa çıkardı.ABD ve NATO Rusya'nın her an saldıraya geçebileceği konusunda uyarırken Rusya 'sahte bayrak operasyonu' iddialarını reddediyor.





GÖKYÜZÜNE 'RELAX' (SAKİN OL) MESAJI

Haftalardır devam eden diplomatik çabalar tansiyonu düşürmeye yetmezken Air Moldova'ya ait bir yolcu uçağı bölgedeki gerilimi düşürmek için ilginç bir yola başvurdu.

Moldova Ulusal Havayolu'na ait bir Airbus uçuş yolunu kullanarak 80 mil genişliğinde bir çizim yaptı. Çizim de 'Relax' (Sakin ol) mesajı yer aldı. Uçak Rusya ve Ukrayna'ya mesajını verdikten sonra, başkent Kişinev'deki ülkenin en büyük havalimanına inerek 1 saat 40 dakikalık uçuşunu tamamladı.



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Uçağın bir radyo istasyonu için gösteri uçuşu yaptığı belirtilse de mesajın Ukrayna ve Rusya'ya verildiği net bir şekilde ortadaydı. İstasyonun sosyal medya ekibi, uçuşu kayıt altına aldı ve 30 binden fazla kullanıcı canlı olarak izledi.



GÖKYÜZÜ DİPLOMASİSİ İŞE YARAYACAK MI?

Uçuş izleme sözcüsü, VICE World News'e verilerin gerçek olduğunu açıklarken, Air Moldova, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.



Gökyüzüne yazma diplomasisi gerilimi düşürür mü bilinmez ancak mesajın sosyal medyada geniş kitlelere ulaştığı kesin.