Rusya-Ukrayna krizinde şimdi de gökyüzü diplomasisi! Uçakla yazı yazarak mesaj verdi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Dünya bu mesajı konuşuyor Rusya ve Ukraynaya gökyüzünden çağrı...Dünya bu mesajı konuşuyor! Rusya ve Ukrayna'ya gökyüzünden çağrı...#RUSYA
Maaşı 1.447 kat fazla... Özel jet dahil 99 milyon dolarlık ikramiye aldı Tepki yağdıMaaşı 1.447 kat fazla... Özel jet dahil 99 milyon dolarlık ikramiye aldı! Tepki yağdı#Apple
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Sosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattıSosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattı!#Tiktok
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı Onu önermiştimFenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı! 'Onu önermiştim'#Fenerbahçe
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli olduGökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu!#Gökçe Bahadır
Arda Turandan 4 milyonluk jest Arabasını garsona ödünç verdiArda Turan'dan 4 milyonluk jest! Arabasını garsona ödünç verdi#Arda Turan
HABERLERDünya Haberleri

Rusya-Ukrayna krizinde şimdi de gökyüzü diplomasisi! Uçakla yazı yazarak mesaj verdi...

#RUSYA#Ukrayna#Moldova
Rusya-Ukrayna krizinde şimdi de gökyüzü diplomasisi Uçakla yazı yazarak mesaj verdi...

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi düşürmek için Türkiye de dahil birçok ülke devreye girdi. Şimdiye kadarki diplomatik çabalar tansiyonu düşürmeye yetmezken, bir yolcu uçağı bu kez de gökyüzü diplomasisini deneyerek uçuşunda 'Sakin ol' mesajı verdi.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda. Müzakere mesajlarının gerilimi düşürmesi beklerken dün Rusya'nın ABD büyükelçisi yardımcısını ülkeden kovması ve Luhanska'daki anaokuluna gerçekleştirilen bombardıman şimdiye kadarki tüm çabaları boşa çıkardı.ABD ve NATO Rusya'nın her an saldıraya geçebileceği konusunda uyarırken Rusya 'sahte bayrak operasyonu' iddialarını reddediyor.

GÖKYÜZÜNE 'RELAX' (SAKİN OL) MESAJI

Haftalardır devam eden diplomatik çabalar tansiyonu düşürmeye yetmezken Air Moldova'ya ait bir yolcu uçağı bölgedeki gerilimi düşürmek için ilginç bir yola başvurdu.

Moldova Ulusal Havayolu'na ait bir Airbus uçuş yolunu kullanarak 80 mil genişliğinde bir çizim yaptı. Çizim de 'Relax' (Sakin ol) mesajı yer aldı. Uçak Rusya ve Ukrayna'ya mesajını verdikten sonra, başkent Kişinev'deki ülkenin en büyük havalimanına inerek 1 saat 40 dakikalık uçuşunu tamamladı.

Rusya-Ukrayna krizinde şimdi de gökyüzü diplomasisi Uçakla yazı yazarak mesaj verdi...


30 BİN KİŞİ İZLEDİ

Haberin Devamı

Uçağın bir radyo istasyonu için gösteri uçuşu yaptığı belirtilse de mesajın Ukrayna ve Rusya'ya verildiği net bir şekilde ortadaydı. İstasyonun sosyal medya ekibi, uçuşu kayıt altına aldı ve 30 binden fazla kullanıcı canlı olarak izledi.

GÖKYÜZÜ DİPLOMASİSİ İŞE YARAYACAK MI?

Uçuş izleme sözcüsü, VICE World News'e verilerin gerçek olduğunu açıklarken, Air Moldova, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Gökyüzüne yazma diplomasisi gerilimi düşürür mü bilinmez ancak mesajın sosyal medyada geniş kitlelere ulaştığı kesin.

Gözden Kaçmasın

Rusya sahte bayrak saldırılarına başladı İşte masadaki işgal planıRusya 'sahte bayrak' saldırılarına başladı! İşte masadaki işgal planıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#Moldova

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık