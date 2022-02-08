Dünya Rayan'a ağlıyor... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Fas'ta evlerinin yakınında 32 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ın kurtarma çalışmaları sonucunda 5 gün sonra düştüğü kuyudan cansız bedeni çıkarılmıştı.

Küçük çocuğun ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, küçük çocuk Şafşavan bölgesindeki Douar Dartan'daki Zaviye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mezarlığa giden yollarda ve mezarlıkta polis ve jandarma güvenlik önlemleri alırken, küçük çocuğun cenazesinde kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla birtakım kısıtlamalar uygulandı.

Bölgeye gelen araçların belirli bir noktadan sonra ilerlemesine izin verilmezken, arabalarını park edenler yaklaşık 8 kilometre yürüyerek mezarlığa ulaştı. Rayan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Fas’ta 1 Şubat Salı günü Şafşavan kırsalındaki İğran köyünde 5 yaşındaki Rayan’ın evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düştüğü haberi gelmiş, yoğun kurtarma çalışmaları sonucu 5’inci günde küçük çocuğa ulaşılabilmişti. Küçük Rayan'ın kuyudan çıkarılıp ambulansa alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirilmişti.

TOPRAĞI ELLERİ İLE KAZMIŞTI

Kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayan' kurtarmaya çalışan bir işçi, üç gün boyunca toprağı elleriyle kazdı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görünler kısa sürede viral olurken Bwa Sahraoui isimli işçi kahraman ilan edildi.

Sadece 45 santimetre genişliğindeki kuyu, çocuğa doğrudan ulaşılamayacak kadar dardı ve bu alanı genişletmek çökme riskinden dolayı çok riskli kabul edildi.

Bu nedenle toprak işleyicileri tepeye geniş bir eğim ve ardından ona yan taraftan ulaşmak için yatay bir bağlantı tüneli kazdı.

Ancak yerel yetkililer, sondaj ekiplerinin kırılgan toprağı çocuğun üzerine çökebileceğini belirterek kazı çalışmasının elle yapıldığını açıklamıştı.

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Gözden Kaçmasın Rayan dayanamadı Haberi Görüntüle

Yaklaşık 500 kişilik Ighrane köyü, Fas'ın Rif Dağları'nda bulunuyor.

Tarımın ana geçim kaynağı olduğu bölge mahsulünü sulamak için kullanılan derin kuyulara ev sahipliği yapıyor.