Sosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomeninin babası takıntılı hayranını öldürdü

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ABD, 15 yaşındaki TikTok yıldızı Ava Majury'i konuşuyor.

Çektiği videolarla kısa sürede TikTok'ta fenomen olan Majury'nin kazandığı şöhret ona tabiri caizse kâbusu yaşattı.

Takıntılı hayranı yüzünden şöhretin karanlık yüzünü iliklerine kadar hisseden genç kız kendisini mesaj yağmuruna tutan takıntılı hayranın gazabına uğradı.

Evi söz konusu kişi tarafından basılan Majury'i hayatının şokunu yaşadı. New York Post'ta yer alan habere göre, takıntılı hayran fenomen ismin evine geldi ve ateş etmeye başladı.

TAKINTILI HAYRANI ÖLDÜREN BABA CEZA ALMADI

Ava Majury'nin emekli polis babası, takıntılı hayranı öldürdü. Polis babanın eylemi nefsi müdafaa olarak değerlendirildi ve ceza almamasına karar verildi.

Aynı habere göre, baba gelen sesler üzerine kızının odasına gitti kısa bir arbedenin ardından takıntılı hayran kaçtı.

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Baba bunun üzerine tabancasını aldı ve polis gelene kadar nöbet tuttu. Ama polisler gelmeden önce Justin geri döndü.

Baba saldırgandan tüfeğini kendisine doğrultan takıntılı hayranı vurarak öldürdü.

Polis saldırganın telefonunda Majury'ye ait yüzlerce fotoğraf buldu. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu.

HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI

Majury, The New York Times'a, birçok hayranına yaptığı gibi, 18 yaşındaki Eric Rohan Justin'e yanıt verdiğini söyledi.

Ancak Majury'nin uygunsuz fotoğraf isteyen mesajlar atması sonrası fenomen isim kullanıcıyı engellediğini belirtti.

Majury'nin babası takıntılı hayran ile iletişime geçip bu mesajlara son vermesini istedi.

Baba saldırganın tehditkar ifadeler kullandığını ancak olayın bu raddeye gelebileceğini aklının ucundan bile geçirmediğini belirtti.