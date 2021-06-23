ABD'nin en yetkili ismi açıkladı: Salgın mücadelesinde en büyük tehditle karşı karşıyayız!

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama kampanyasıyla vaka ve ölüm sayılarını kontrol altına almaya başlayan ABD'de Delta varyantı endişesi baş gösterdi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve aynı zamanda Joe Biden'a da koronavirüs konusunda danışmanlık yapan Dr. Anthony Fauci, Delta varyantının, salgınla mücadelede en büyük tehdit olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Kovid-19 brifinginde açıklama yapan Fauci, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve DSÖ tarafından Delta adı verilen varyantın dolaşımda olan diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğunun altını çizdi.

Fauci, Delta varyantının salgın mücadelesinde en büyük tehdit haline geldiği uyarısını yaparken son iki hafta içinde ABD'deki Dalta varyantı vakalarının iki katına çıktığı ve yeni Kovid-19 enfeksiyonlarının yüzde 20'den fazlasının bu varyant kaynaklı olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), geçtiğimiz hafta Delta varyantını 'endişe verici varyant' seviyesine yükseltmişti.

İngiltere'de de Delta varyantı iki ay içinde Alfa (İngiltere) varyantını geçerek baskın varyant haline gelmişti. Ülkede şu anda yeni enfeksiyonların yüzde 95'i Delta varyantı kaynaklı hale gelmiş durumda. Fauci, ABD'nin varyantlar konusunda İngiltere'ye benzer bir şablon gösterdiğini ve adeta İngiltere'yi 'takip ettiğini' ifade etti.

Öte yandan Fauci, kullanımda olan tüm aşıların Delta varyantına karşı etkili olduğunun altını çizerek 'Bu iyi haber, tüm imkan elimizde, o zaman bunu kullanalım ve salgını yenelim' diyerek aşının önemini vurguladı.

İngiltere'de yapılan araştırmalar iki doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantı sebebiyle hastaneye yatışları yüzde 96 oranında önlediğini ortaya koymuştu.

Beyaz Saray Kovid-19 müdahale ekibinin başı olan Jeffrey Zients, ülkede 12 yaş üzeri herkesin aşılanmasının mümkün olduğunu belirtirken 4 Temmuz'a kadar ABD nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının aşılanması hedefine ulaşmanın şu an için tehlikeye girdiğini belirtirken daha ziyade gençleri etkileyen bu varyanta karşı 18-26 yaş aralığındaki tüm ABD'lileri aşılanmaya çağırdı.

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