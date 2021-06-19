Son dakika haberi: Tam bitti derken başladı... DSÖ uyardı! Delta varyantı alarmı verildi
Koronavirüs salgını devam eden aşılama kampanyaları sayesinde kontrol altına alınmaya başlamışken birçok ülkeden Delta varyantıyla ilgili kötü haberler gelmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili açıklama yaparken bu vartantın virüsün baskın türü olmaya başladığı konusunda uyarıda bulundu.
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Koronavirüs mutasyonları son günlerde salgının en önemli gündemi haline gelmiş durumda. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu.
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Aşıların varyant karşısındaki etkinliği soru işaretleri yaratırken Delta varyantının belirtilerinin de orijinal Kovid-19'dan farklı olduğu açıklandı.
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Kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteren ve özellikle gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor.
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Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı yeni açıklamada ilk olarak Hindistan'dan ortaya çıkan Delta varyantının küresel çapta baskın hale gelen Kovid-19 virüsü olduğunu açıkladı.
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Kovid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi.
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Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.
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Bilim insanlarına göre Delta varyantının bu kadar geniş bir alana yayılması ve baskın hale gelmesinin sebebi diğer varyantlara oranla çok daha bulaşıcı olması.
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Hali hazırda uygulanan aşıların Delta varyantını engellemedeki etkinliği konusunda ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.
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İngiltere'de şubat ayından beri ilk kez koronavirüs vakalarında 11 bin sınırı aşıldı. Bunun altında yatan sebebin Delta varyantı olduğuna inanılıyor.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ABD’de en baskın tür olmasının beklendiğini açıkladı.
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Walensky, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan ve İngiltere’de en yaygın virüs haline gelen, Kovid-19'un Delta varyantının aşırı bulaşıcılığı özelliğinden dolayı endişe verici olduğunu belirtti.
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Walensky, iyi haberin ise Kovid-19 aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğunu kaydederek, "ABD’de baskın tür olması beklenen Delta varyantına karşı aşı olanlar korunabilecek." diye konuştu.
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BBC'ye açıklama yapan Dr. Tim Spector da İngiltere'de mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.
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Yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının delta varyantına kadar yüzde 79 oranında koruma sağladığını belirtirken, bir başka mutasyon olan Alpha varyantına ise yüzde 92 oranında koruma sağladığını belirtiyor.