Almanya’da delta alarmı verildi

Yayılma hızı oldukça güçlü olduğu belirtilen Delta varyantı nedeniyle Almanya alarm durumuna geçti. Mutasyonlu virüsün bir ay içinde Almanya’da da etkili olacağı uyarısında bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), dikkat edilmediği takdirde kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Alman sağlık uzmanları da Delta varyantının etkili olduğu belirtilen Portekiz, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere seyahat edilmemesini istedi.

1 AY İÇİNDE YAYGIN OLACAK

Bouffier, “Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya’da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4’üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi. Markel, en basit ve kolay çözüm olarak maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Robert Koch Enstitüsü’ne göre Almanya’da dün 543 yeni vaka ve 41 can kaybı kaydedildi.

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