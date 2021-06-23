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Dünya
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’da delta alarmı verildi

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Almanya’da delta alarmı verildi

Almanya’da koronavirüsün Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle, salgına karşı yeni kısıtlamalar gelebileceği uyarısı yapıldı.

Yayılma hızı oldukça güçlü olduğu belirtilen Delta varyantı nedeniyle Almanya alarm durumuna geçti. Mutasyonlu virüsün bir ay içinde Almanya’da da etkili olacağı uyarısında bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), dikkat edilmediği takdirde kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Alman sağlık uzmanları da Delta varyantının etkili olduğu belirtilen Portekiz, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere seyahat edilmemesini istedi.

7 soruda delta varyantı
7 soruda delta varyantı

1 AY İÇİNDE YAYGIN OLACAK

Bouffier, “Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya’da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4’üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu” dedi.

Şimdi de ‘Delta’ korkusu
Şimdi de ‘Delta’ korkusu!

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi. Markel, en basit ve kolay çözüm olarak maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Robert Koch Enstitüsü’ne göre Almanya’da dün 543 yeni vaka ve 41 can kaybı kaydedildi.

Bilim Kurulu Üyesi Yavuzdan Delta varyantı uyarısı... Koronavirüs salgınında Temmuz ayına dikkat çekti
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