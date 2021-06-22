Şimdi de ‘Delta’ korkusu!

ALMAN sağlık uzmanları da Delta varyantının etkili olduğu belirtilen Portekiz, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere seyahat edilmemesini istedi. Korona pandemisi hakkında konuşan Hessen Başbakanı Bouffier, “Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya’da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4’üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu” dedi.



‘EN BASİT ÇÖZÜM MASKE’

Diğer yandan Federal Başbakan Angela Merkel’in de Birlik Partileri içindeki bir toplantıda vaka sayılarının azalmasının sevindirici olduğunu, ancak tam istenilen düzeye henüz gelinmediğini belirterek, özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi.

Angela Markel’in en basit ve kolay çözümün maske kullanmaya devam edilmesinde olduğu yönündeki sözlerine yer verildi.



‘DOĞRU BALANS AYARI YAPILMALI’

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da ARD televizyonunda katıldığı bir programda yeni varyantların hızla yayıldığına dikkat çekerek, doğru balans ayarı yapılmasını önerdi. “Şimdi hafiflemeye gidebiliriz, ancak yaz tatili döneminde tedbiri elden bırakmadan kışa doğru dikkatli olmalıyız” diye konuşan Sağlık Bakanı, 12 yaşından büyük çocukların Ağustos sonuna kadar aşı yapılması önerisini yineledi.