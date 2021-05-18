ABD'li eski pilotlardan UFO itirafı

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde.

ABD’nin ünlü haber programlarından 60 Minutes'e konuk olan eski ABD pilotları çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Komutan Alex Dietrich, 2004 yılında görev sırasında UFO gördüklerini öne sürdü.

Eski bir F/A-18F pilotu olan Dietrich o gün gördükleri nesne ile ilgili bugüne kadar kamuoyuna bilgilendirme yapılmadığının altını çizdi.

14 Kasım 2004'te San Diego'nun yaklaşık 160 kilometre güneybatısında eğitim uçuşu yapan Fravor ve Dietrich, söz konusu cismin bir saniyeden daha az bir sürede yaklaşık 25 kilometre alçalabildiği bilgisini de verdi.

Fravor ve Dietrich, söz konusu cisim ile ilgili 'Elimizdeki veriler ile onu sınıflandıramadık' dedi.

Dietrich, gelen bir soru üzerine 'Kendimizi savunacak hiçbir şeye sahip değildik. Bu yüzden oldukça savunmasız hissettim. Sonra bu cisim bir anda kaybolduğunda kafam oldukça karıştı' dedi

Pilotlar ayrıca kendilerinden sonra bölgeye gönderilen diğer bir devriye ekibi tarafından söz konusu nesnenin kızılötesi videosunun çekildiğini de iddia etti.

PENTAGON DOĞRULAMIŞTI

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz haftalarda sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulamıştı.

Bu açıklamadan birkaç hafta önce ise eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar yapmıştı.

Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizmişti.

PENTAGON, UFO DEPARTMANI KURMUŞTU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

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