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Dünya
Haber Giriş: 17.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

3 Amerikalı’dan 2’si inanıyor: Evet uzaylı var

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3 Amerikalı’dan 2’si inanıyor: Evet uzaylı var

Amerikan CBS News kanalının mart ayında 1009 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket çalışması, uzaylılara inananların sayısında artış yaşandığını ortaya koydu.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 66’sı başka gezegenlerde yaşam olduğuna ve ABD hükümetinin bu konudaki gerçeği gizlediğine inanıyor. 2017’de yapılan aynı ankette bu oran yüzde 56 olmuştu. 2010’da ise toplam nüfusun yarısından daha azı Dünya dışı varlıklara inanıyordu. Ankete katılanların yüzde 73’ü ABD yönetiminin UFO’larla ilgili açıklanandan fazlasını bildiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 32’si halihazırda uzaylılarla temas kurulmuş olduğunu düşünürken, UFO’ların uzaylılara ait araçlar olduğu görüşünü savunanlar yüzde 51 oldu. Katılımcıların yüzde 39’su ise UFO’lar için “doğa olayları ya da insan yapımı araçlar” dedi.

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