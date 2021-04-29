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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 29.04.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

ABD'den ilginç UFO iddiası: Arkasında Putin var!

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ABD'den ilginç UFO iddiası: Arkasında Putin var!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz haftalarda sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulamıştı. ABD'den söz konusu görüntüler ile ilgili oldukça ilginç bir iddia geldi.

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde.

Jeremy Corbell, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmış görüntülerde piramit şeklinde tanımlanamayan bir obje yer almıştı.

Videonun bir donanma personeli tarafından çekildiği iddiaları gündemden düşmemişti. Pentagon bu görüntünün bir donanma personeli tarafından çekildiğini doğruladı.

Pentagondan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı
Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı

Şimdi ise ABD'den oldukça ilginç bir iddia daha geldi. Eski bir ABD senatörü olan Harry Reid, görüntülerin arkasındaki isim olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gösterdi.

'Rusya'yı SSCB zamanında KGB'yi yöneten adam yönetiyor' diyen eski senatör sözlerini şöyle sürdürdü; 'Rusya bu işin içinde buna şüphe yok'

ABDden ilginç UFO iddiası: Arkasında Putin var

Geçtiğimiz haftalarda eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar yapmıştı.

Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Eski Ulusal İstihbarat Direktöründen UFO itirafı
Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden UFO itirafı

Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizmişti.

PENTAGON, UFO DEPARTMANI KURMUŞTU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

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