AB’den Türkiye’ye ‘yükselen ülke’ vurgusu

Jeoekonomik ağırlık merkezinin doğuya kaymasıyla küresel gücün yeniden dağılımının gelecek yıllara damga vuracağının kaydedildiği belgede, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Meksika’dan oluşan yükselen yedilerin ekonomik ağırlığının şu an G-7’lerin üçte ikisine denk düştüğünün, 2050’ye giden süreçte ise bu oranın tersine döneceğinin altı çiziliyor.

BRÜKSEL’İN ÇIKARINA

Raporda, Türkiye’yle daha yakın işbirliği Brüksel’in jeopolitik öncelikleri arasında sayılıyor. AB Komisyonu’nun, Batı Balkanlar’ın entegrasyonuna vurgu yaparken aday ülke olmasına rağmen Türkiye ile yakın işbirliğini öne çıkarması ise dikkat çekiyor. AB’nin antimon ihtiyacının yüzde 62’sini, borat ihtiyacının yüzde 98’ini karşılayan Türkiye, hammadde sağlayan başlıca ülkeler arasında sayılırken kuraklık ve göç konusunda sorunlar açısından da kritik ülkeler arasında gösteriliyor.

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