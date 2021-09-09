AB’den Türkiye’ye ‘yükselen ülke’ vurgusu
Son yıllarda katılım sürecinde yaşanan sıkıntıların aşılamamasının da etkisiyle Türkiye’ye aday ülkeden ziyade ‘önemli ortak’ gözüyle bakan Avrupa Birliği, yakın gelecekte de bu yaklaşımı sürdürme niyetinde. “2021 Stratejik Öngörü Raporu” başlıklı rapor yayımlayan AB Komisyonu, ‘yükselen yediler’ arasında saydığı Türkiye ile yakın işbirliğinin öncelik olduğunu teyit etti.
Jeoekonomik ağırlık merkezinin doğuya kaymasıyla küresel gücün yeniden dağılımının gelecek yıllara damga vuracağının kaydedildiği belgede, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Meksika’dan oluşan yükselen yedilerin ekonomik ağırlığının şu an G-7’lerin üçte ikisine denk düştüğünün, 2050’ye giden süreçte ise bu oranın tersine döneceğinin altı çiziliyor.
BRÜKSEL’İN ÇIKARINA
Raporda, Türkiye’yle daha yakın işbirliği Brüksel’in jeopolitik öncelikleri arasında sayılıyor. AB Komisyonu’nun, Batı Balkanlar’ın entegrasyonuna vurgu yaparken aday ülke olmasına rağmen Türkiye ile yakın işbirliğini öne çıkarması ise dikkat çekiyor. AB’nin antimon ihtiyacının yüzde 62’sini, borat ihtiyacının yüzde 98’ini karşılayan Türkiye, hammadde sağlayan başlıca ülkeler arasında sayılırken kuraklık ve göç konusunda sorunlar açısından da kritik ülkeler arasında gösteriliyor.