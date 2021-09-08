AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.