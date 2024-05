İşte kadınlarda doğurganlık yaş aralığı ve sınırı... 30 yaşından sonrasına dikkat!

Bir kadının en doğurgan olduğu yıllar 20'li yaşlarıdır. Doğurganlık 30'lu yaşlarda, özellikle de 35 yaşından sonra kademeli olarak azalır. Sağlıklı, doğurgan 30 yaşındaki bir kadının denediği her ay hamile kalma şansı %20'dir. Bu, 30 yaşındaki her 100 doğurgan kadının 1 döngüde hamile kalmaya çalıştığında, 20'sinin başarılı olacağı ve diğer 80'inin tekrar denemek zorunda kalacağı anlamına gelir. 40 yaşına gelindiğinde, bir kadının şansı adet döngüsü başına %5'ten daha azdır, bu nedenle her 100 kadından 5'inden daha azının her ay başarılı olması beklenir.

Kadınlar menopoza kadar doğurganlıklarını sürdürmezler. Menopoz için ortalama yaş 51'dir, ancak çoğu kadın 40'lı yaşlarının ortalarında başarılı bir hamilelik geçiremez hale gelir. Bu yüzdeler doğal yollarla gebe kalmanın yanı sıra tüp bebek (IVF) de dahil olmak üzere doğurganlık tedavisi kullanılarak gebe kalınması için de geçerlidir. Kadın doğurganlığının yaşa bağlı kaybı, yumurtaların hem kalitesinin hem de miktarının giderek azalması nedeniyle gerçekleşir.