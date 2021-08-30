AB'den Türkiye kararı... Resmen dahil edildi

1 Temmuz itibarıyla 27 Avrupa Birliği ülkesinde kullanılmaya başlanan Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası sistemine Türkiye’nin dahil edilmesiyle birlikte aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, AB ülkelerine seyahat edebilecek.

SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda "Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" "denildi.

AB Komisyonu, 19 Ağustos’ta Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldığını açıklamıştı.Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler, "Covid-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alabiliyor.

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