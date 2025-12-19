Nadir bir genetik durumla doğdu, doktorlarını bile şaşırttı... Yıllarca meraklı bakışlara maruz kaldı! Nasıl başardığını anlattı

Haberin Devamı

Brooke Parrish, 1996 yılının mart ayında, ABD'nin Kentucky eyaletinin kırsalında dünyaya geldiğinde doktorları bile şaşırttı.

Minik kızın bir farklılığı olduğu belliydi ancak ne olduğunu doktorları anlayamamıştı. Bu nedenle Brooke, 2 saat uzaklıktaki Louisville şehrinde bulunan tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Buradaki doktorların yaptıkları muayeneler sonucunda Brooke'a Pfeiffer Sendromu teşhisi kondu.

Genetik bir bozukluk olan Pfeiffer Sendromu, bebekler anne karnındayken kemiklerin erken kaynamasıyla ortaya çıkıyor ve farklı hastalarda farklı belirtilere yol açıyor.

Pfeiffer Sendromu, Brooke'un kafatasında ve dirseklerinde kemiklerin erken kaynamasına neden olmuş, ayrıca el ve ayaklarında bazı parmakları etkilemişti.

DEFALARCA AMELİYAT GEÇİRDİ

Brooke'un bugün 55 yaşında olan anne ve babası Angela ile Chip, kızlarının tedavisi için Louisville'e taşındı. Brooke bebeklik yıllarında çok sayıda kafatası ameliyatı geçirdi.

Anne ve babası Brooke'un en büyük destekçileriydi. Yaşadıklarını Business Insider'a anlatan Brooke, "Annem bana farklı muamele yapmıyordu, sanki kırılganmışım gibi davranmıyordu. Ben de kuzenlerim gibi merdiven inip çıkabiliyordum" ifadelerini kullandı.

Brooke'un kollarının hareket kabiliyeti oldukça kısıtlıydı. Küçük kız kollarını göğüs kemiğinden yukarı kaldıramıyor, yüzüne sadece iki parmağıyla dokunabiliyordu. Ancak Brooke, tüm bunlara karşın kendini sınırlandırmamak için elinden geleni yapıyordu.

Ne var ki geçirdiği operasyonların ve iyileşme sürecinin sebep olduğu ağrılar çok güçlüydü.

"AŞIK OLABİLECEĞİMİ YA DA EVLENEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Brooke, "Bir durumunuz olduğunu bilmekle bunun gerçekliğini kabul etmek arasında bir fark var. Ben yıllarca Pfeiffer Sendromu'ndan bahsetmedim. Aslına bakılırsa bunu içselleştirmiştim. Örneğin hiçbir şekilde aşık olabileceğimi ya da evlenebileceğimi düşünmüyordum" dedi.

Brooke zorbalığa uğramıyordu ancak diğer çocukların gözlerini dikip kendisine baktığını da sık sık fark ediyordu. Özellikle göz şeklinden rahatsız olduğu için 13-18 yaşları arasını uzun kahküllerin arkasına saklanarak geçirdiğini ifade eden Brooke, "Önümü bile zar zor görüyordum" diye konuştu.

Brooke'un yaşı ilerledikçe özgüveni de artmaya başladı. Yıllar geçiyor, kahküllerinin boyu kısalıyordu. Bütün bunlar genç kadının kendini kabullendiğini gösteriyordu.

Bu süreçte Brooke önemli bir şey fark etti: Çok küçük yaşta çok büyük şeyler yaşamak kendisini güçlü ve dirençli bir insan haline getirmiş, önüne çıkan tüm engelleri aşabilecek bir insan olmasını sağlamıştı.

Brooke, "Zamanla farklılıklarımı kabul etmeye başladım. Keşke küçüklüğümü kucaklayıp ona 'Ayakları yere basan, mutlu bir insan olacaksın' diyebilseydim" diye konuştu.

İNSANLARIN BAKIŞLARINI TATLI DİLİYLE YENDİ

Ergenlik yıllarında bir süpermarkette kasiyer olarak işe başlayan Brooke, insanların tuhaf bakışlarını sempatikliğiyle alt ediyordu. Kasaya gelenlerin bakışları nedeniyle gerilmektense sohbet etmeyi tercih eden Brooke, insanların çoğunun farklılıklara açık olduğunu bu sayede keşfetti.

18-21 yaşları arasında internetten tanıştığı kişilerle randevulara çıktığını da anlatan Brooke, "Tercihim internet üzerinden tanışmaktı. Çünkü insanların karakterime aşık olmasını arzu etsem de sitedeki erkeklerin ilk kararlarını fotoğrafıma bakarak vermelerini istiyordum. Tamamen şeffaf davranıyordum. Birkaç ay çıktığım erkeklerden biri gözünü dikip bakanlara dayanamadığı için benden ayrıldı. Çok sayıda engeli olan biriyle beraber olmayı yönetemedi. Bu bence sorun değil, herkese göre bir şey değil bu" ifadelerini kullandı.

Şu an 30 yaşında olan eşi Joe ile de 8 yıl önce internetten tanıştığını söyleyen Brooke, "Çok tatlıydı. İlk resmi buluşmamızdan iki gün önce haber vermeden çalıştığım dükkana geldi. İlk randevumuz için hazırlanmanın yaratacağı stresi ortadan kaldırmak istediğini söyledi. Marketin içinde biraz dolaşıp sohbet ederek birbirimizi tanıdık. Joe haklıymış, gerçekten ilk buluşmamızda çok rahattık" dedi.

YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİSİNE GÜÇLÜ OLMA MESAJLARI VERİYOR

O günden bu yana beraber olduklarını ve Ekim 2021'de çok güzel bir düğünle evlendiklerini belirten Brooke, "Bir erkeğin bu kadar ilgili ve sadık olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kollarımla yapamadığım her şeyi benim için o yapıyor. Saçımı örüp topuz yapıyor. Kolyelerimi ve küpelerimi takmama yardım ediyor. Bu tür küçük şeyler çok önemli ve harika" diye konuştu.

Şu an yüksek eğitim kabul danışmanı olarak çalışan Brooke, aynı zamanda TikTok'taki @flourishinglydifferent hesabı üzerinden insanları yüz farklıları konusunda bilinçlendirmek için çalışıyor.

Takipçilerine "Güçlü ve gururlu olabilirsiniz" mesajı vermeye çalışan Brooke, "Kafatasında ve yüzünde engelleri olan olmayan pek çok kişiden harika tepkiler aldım. Mektup arkadaşlarımdan biri, benimki gibi bir bozukluğu olan 15 yaşında bir kız. Onun güçlü olmasını, açık olmasını ve diğer insanların kendisini sevip desteklemesine izin vermesini istiyorum" dedi.