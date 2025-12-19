Sadece grip sandılar ama virüs 4 yaşındaki kızın beyninde hasar bıraktı... Uyanıp uyanmayacağı bile bilinmiyor

Haberin Devamı

Önce ateşlendi sonra bilinci kapandı

Dunion ailesinin kâbusu 16 Kasım'da başladı. 4 yaşındaki Sienna pazar gecesi ateşlendi ancak ateş düşürücü ile yönetilebilecek bir düzeydeydi. Pazartesi günü okula gitmedi ve evde dinlendi.

Salı günü saat 16:00 sularında kanepede şekerleme yaptı. Çarşamba sabahı annesi, "Sienna'da bir şeyler ters gidiyor, bilinci yerinde değil ve hiçbir soruya cevap vermiyor" diyerek durumu fark etti.

Hastanede serum takıldıktan sonra doktorlar parmaklarının istemsiz bir hareketle pençe gibi kıvrılmaya başladığını fark ettiler ve bunun üzerine bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesini istediler. 4 yaşındaki küçük Sienna'ya akut nekrotizan ensefalit (ANE) teşhisi kondu.

Beynindeki anomaliler ortaya çıkınca Sienna yapay komaya sokularak uzman bakımı için başka bir hastaneye nakledildi.

ANE, vücudun bağışıklık sisteminin grip gibi yaygın bir virüse aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. Toksinler ve bakteriler dokuları öldürürken beyin de dahil olmak üzere vücut genelinde yaygın iltihaplanma ve doku hasarına neden olur. Zamanla beyin şişer ve hücreler ölür; bu da ömür boyu sürecek engellere, hatta ölüme yol açabilir. ANE'nin erken belirtileri arasında burun tıkanıklığı, ishal, ateş, öksürük ve kusma yer alır. Ancak ilerledikçe bayılma, bilinç kaybı, hareket veya koordinasyon güçlüğü ve nöbetler gibi ciddi semptomlara neden olabilir.

Sienna, plazma değişimi adı verilen bir kan temizleme tedavisine başladı, ancak doktorlar laktat seviyelerinin anormal derecede yüksek olduğunu, bunun da ANE'nin ilerlediğinin bir işareti olduğunu keşfettikten sonra acil ameliyat olmak zorunda kaldı.

Doktorlar Sienna'nın bağırsaklarının %60'ının onarılamaz şekilde hasar gördüğünü ve alınması gerektiğini fark ettiler; ardından karnında biriken havayı tahliye boşaltmak için ikinci bir ameliyat geçirdi.

Nasıl başladığını anlayamadılar

Korkutucu olan şu ki, baba Gary Dunion Sienna'nın hiçbir tipik grip belirtisi göstermediğini, sadece yüksek ateşi olduğunu ve kendini bitkin hissettiğini söylediğini belirtti.

Daily Mail'e konuşan baba, “Sıradan bir soğuk algınlığı sandık. Ateş düşürücülerle tedavi etmeye çalıştık. Dürüst olmak gerekirse bu çılgınca. Tam bir şok içindeyiz. Hayatımda daha önce ANE adını hiç duymamıştım. Bunun, grip veya Covid-19 tarafından tetiklenen, çok nadir görülen ancak agresif bir beyin hastalığı olduğunu söylediler" dedi.

‘Ona grip aşısı yaptırmadık’

41 yaşındaki baba, şimdi kızını aşılatmamanın verdiği suçlulukla boğuşuyor.

"Ona grip aşısı yaptırmadık ve ebeveynlere en büyük mesajım çocuklarınıza grip aşısı yaptırmanızdır. Bu, hastalığa yakalanmanızı tamamen engellemez ama biz korkunç hikayeler duyduğumuz için yaptırmamıştık” diyen Gary ekledi:

"Covid aşısı etrafında çok fazla endişe vardı ve insanlar çocuklarına ne enjekte edildiği konusunda oldukça temkinli davranıyorlar; bu durum bizi kesinlikle etkiledi. Şimdi, ‘kızımızı keşke aşılatsaydık’ diyoruz. Dışarıda pek çok ebeveyn, gerçekten ihtiyaç duyup duymayacaklarından emin olmadıkları için çocuklarına grip aşısı yaptırmıyor.”

Grip aşısı çocuklarda 6. aydan itibaren yapılıyor. Altıncı aydan dokuz yaşa kadar olan çocuklarda daha önce grip aşısı hiç yapılmamışsa ilk sefere mahsus olarak en az bir ay ara ile toplam iki doz aşı yapılmalıdır. Daha önce grip aşısı yapılmış çocuklarda ve dokuz yaşın üzerinde tek doz grip aşısı yapılması yeterlidir. Aşı dozu tüm pediatrik yaş grubunda 0.5 ml (tam doz) olarak uygulanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar

Sienna'nın ne zaman uyanacağı veya uyanıp uyanmayacağı, yardım almadan yürüyüp konuşamayacağı bilinmiyor.

Şimdi diğer ebeveynleri uyarmak ve bu durum hakkında farkındalık yaratmak isteyen Gary Dunion şunları söyledi:

“ANE hakkında farkındalık yaratmak ve ne olduğunu anlatmak istiyorum. Çok nadir de olsa kimse bu duruma karşı bağışık değil. Neden çocukların buna yakalandığına veya nasıl oluştuğuna dair bir neden-sonuç ilişkisi yok. En kötüsü de gerçek bir prognoz (hastalık seyri tahmini) yok ve tedavi standart değil."