ABD'den yeni iddia! Rusya sahte bayrak operasyonu başlatacak

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ABD Rusya'yı şimdi de Ukrayna'da "sahte bayrak" operasyonu yürütmek için sabotajcıları konumlandırmakla suçladı.

KENDİ GÜÇLERİNİ SABOTE EDECEKLER

Beyaz Saray, Rusya'nın yeni operasyonla kendi güçlerini sabote etmeyi ve işgal için bir bahane yaratmayı planladığını açıkladı. Beyaz Saray ayrıcas Rus ajanların kentsel savaş ve patlayıcılar konusunda eğitildiğini de belirtti.

İŞGAL OCAK ORTASI İLE ŞUBAT ORTASINDA BAŞLAYABİLİR

ABD istihbaratı, bir Rus askeri işgalinin Ocak ortası ile Şubat ortası arasında başlayabileceğini tahmin ediyor.



Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, "Rus hükümetinin, diplomasinin hedeflerine ulaşamaması durumunda yaygın insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına yol açabilecekişgale hazırlanmasından endişe duyuyoruz." dedi.

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Psaki'nin 'çok güvenilir' olarak nitelendirdiği istihbarata göre, Rusya'nın doğu Ukrayna'da sahte bayrak operasyonu yürütmek için bir grup ajanı önceden konumlandırdı.

İddiaya göre ajanlar Rusya'nın kendi güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda eğitildi.

EŞ ZAMANLI SOSYAL MEDYA KAMPANYASI

ABD istihbaratı, Rusya'nın ayrıca Ukrayna'yı saldırgan olarak nitelendiren bir sosyal medya dezenformasyon kampanyası aracılığıyla savaşa zemin hazırladığını öne sürdü ve müttefiklerini bu konuda uyardı.

Perşembe günü Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da benzer bir açıklamada bulunmuş ve "İstihbarat topluluğumuz, Rusya'nın işgal bahanesi üretmek için zemin hazırladığına dair bilgilere ulaştı" demişti.

İŞGALDEN BİR KAÇ HAFTA ÖNCE BAŞLAYACAKLAR

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili CNN'e "Rus ordusu söz konususu faaliyetlere Ocak ortası ile Şubat ortası arasında başlayabilecek bir askeri işgalden birkaç hafta önce başlamayı planlıyor. Bu taktik kitabını 2014'te Kırım'da gördük." açıklamasında bulundu.