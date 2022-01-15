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ABD'de hırsızlık ve yağma dalgası büyüyor! Akılalmaz görüntüler...

#Amazon#ABD#Los Angeles
ABDde hırsızlık ve yağma dalgası büyüyor Akılalmaz görüntüler...

Son dönemde ABD'de yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarının son kurbanı alışveriş devi Amazon oldu. Online alışveriş paketlerini taşıyan kargo treni Los Angeles'ta baskına uğradı. Suçluların trenlere atlayıp konteynırları zorla açmasının ardından binlerce paket raylara saçıldı. Ortada kalan paketler de hırsızlara yem oldu.

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Amerika Los Angeles'ta alışveriş devi Amazon'un ürünlerini taşıyan bir tren yağmalandı.

VAGONLARA ATLAYIP KAPILARI ZORLA AÇIYORLAR

Olay aslında bölge için yeni bir durum değil. Kargo trenleri daha önce de sık sık suç şebekelerinin hedefi olmuştu. Los Angles'ta yayılan yeni suç dalgasında hırsızlar kısmen daha yavaş giden kargo trenlerinin vagonlarına atlayıp konteynır kapaklarını zorla açıyor.

İşte o görüntüler

Amazon kargo treni yağmalandı Akılalmaz görüntüler...Amazon kargo treni yağmalandı! Akılalmaz görüntüler...Haberin Tüm Görselleri

ONLAR KAÇTI POLİS KOVALADI

Son gerçekleşen olayda da vagon kapıları açılınca binlerce paket yollara saçıldı.Suç şebekesinin diğer elemanları yollara saçılan paketleri açıp değerli olanları yağmaladı.

Yerel televizyon ekipleri, bir tren soyguncusunun elindeki paketlerle kaçtığını ve polis memurlarının da kendisi ile beraber iki şüpheliyi kovaladığını canlı olarak yayınladı.

ABDde hırsızlık ve yağma dalgası büyüyor Akılalmaz görüntüler...


HIRSIZLARIN ALMADIKLARI PAKETLER BEKLİYOR

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Olaydan geriye büyük bir paket denizi kaldı. Koronavirüs evde test kitleri de dahil olmak üzere hırsızların almadığı binlerce kutu banliyo alanında büyük bir çevre kirliliğine neden oldu. Demiryolu şirketi Union Pacific, bir ay önce rayların bir bölümündeki parçalanmış ambalajları temizlemişti, ancak bu hafta bir kez daha aynı manzaralar oluştu.

ABDde hırsızlık ve yağma dalgası büyüyor Akılalmaz görüntüler...


Pisti korumak için kendi polis gücünü işleten Union Pacific yaptığı açıklamada, kargo hırsızlıklarındaki artıştan endişe duyduğunu ve güvenliği artırdığını belirtti.
ABDde hırsızlık ve yağma dalgası büyüyor Akılalmaz görüntüler...

LÜKS MAĞAZALARA BASKIN

Kasım ayında Amerika'nın en işlek limanı olan Los Angeles Limanı'ndan yük taşıyan trenlere peş peşe baskınlar yapıldı. Hırsızlar son zamanlarda şehir merkezine yaklaşan trenleri hedef alıyor, atlıyor ve içeri giriyor. Benzer suçların çoğu demiryolunun yanında yer alan evsiz kamplarının bulunduğu bölgede gerçekleşiyor.

Ancak suç dalgası tren yağmaları ile kalmadı, Los Angeles'taki çeteler lüks mağazalara baskın düzenleyip pahalı ürünleri alıp kaçıyor.

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SEBEBİ KEFALETSİZ POLİTİKA MI?

Eleştirmenler, suç dalgasını hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmayı amaçlayan kefaletsiz politikaya bağladılar. Los Angeles'taki suç oranları geçen yıl yüzde 3,9 arttı ve mülk suçları aynı dönemde yüzde 4,2 arttı.

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