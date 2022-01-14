Son dakika... Rusya'dan beklenen açıklama geldi: 'Sabrımız taştı, haftaya yanıt vereceğiz'

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Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimi vardı.

Lavrov konuşmasında NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği yönündeki talebini güçlü bir şekilde tekrarladı ve Rusya'nın Batı'nın tepkisini süresiz olarak beklemeyeceğini belirtti.

Lavrov, Ukrayna üzerinde yükselen gerilimi yatıştırmaya yönelik diplomatik çabaların ilerlemesi için temel şartın NATO'nun Ukrayna'ya doğru güçlerini genişletmemesi yönündeki taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu belirtti.

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NATO kuvvetlerinin ve silahlarının Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasının, derhal ele alınması gereken bir güvenlik sorunu olduğunu savunan Lavrov, "Sabrımız tükendi. Batı, kibri ile yükümlülüklerini ve sağduyusunu ihlal ederek gerilimi artırdı.” dedi.

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Lavrov ayrıca Rusya'nın Washington ve NATO'nun taleplerine gelecek hafta yazılı bir yanıt vermesini beklediğini söyledi.



Rusya'nın yaklaşık 100 bin askeri Ukrayna sınırında beklerken peş peşe sürdürülen diplomatik çabalar beklenen sonucu vermedi. Cenevre, Bürüksel ve peşinden dün Viyana'da gerçekleştirilen toplantılarda gergin bir hava hakimdi.

NATO, ABD ve Batı Rusya'yı krizin nedeni olarak gösterirken, Moskova istediği güvenlik garantileri konusunda geri adım atmadı.

2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak eden Rusya, komşusuna saldırma planları olduğunu olmadığını ancak Batı'yı NATO'nun Ukrayna'ya ilerlemesinin aşılmaması gereken bir “kırmızı çizgi” olduğu konusunda uyardı.