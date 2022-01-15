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Rusya'dan ABD'ye işgal yanıtı

#Rusya#ABD#Ukrayna
Rusyadan ABDye işgal yanıtı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane aradığı yönündeki suçlamalarının asılsız ve temelsiz olduğu, bunların Moskova üzerinde devam eden enformasyon baskısının teyidi olduğu ifade edildi.

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Beyaz Saray ve Pentagon'un "Rusya'nın Ukrayna’ya saldırmak için bahane aradığı" yönündeki açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray ve Pentagon Basın Sözcülerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane aradığı yönündeki brifinglerinde kullandıkları sözleri not aldık" denildi. ABD yönetimi tarafından ortaya atılan "sahte bilginin" basın yoluyla işlenerek gündem haline getirilmesi senaryosunun devam ettiği ifade edilerek, " Ortada bir delil yok. Bu tür açıklamalar ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısını teyit ediyor ve ve aynı senaryo tekrarlanıyor. Rusya savaşa karşıdır. Tüm uluslararası sorunlara diplomatik bir çözümden yanayız" denildi.

ABD'Yİ UYARIYORUZ...

Açıklamada, "ABD’li meslektaşlarımızı bu tür maceralara karşı uyarmak istiyoruz. ABD’nin hem resmi düzeyde hem de basın üzerinden bize yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiçbir temele dayanmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. ABD'yi Rus tarafının önerdiği anlaşma taslaklarına dayalı olarak güvenlik garantilerini sağlamak için önemli çalışmalara katılmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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'İŞGAL İÇİN BAHANE ARIYOR' DEMİŞLERDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dünkü basın toplantısında, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonları düzenlemek üzere bazı ajanlarını bölgeye önceden konuşlandırdığı bilgisine sahibiz" demişti. Psaki, Rusya'nın operasyonları "Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak" amacıyla planladığını iddia etmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, gelen istihbaratlara göre Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için "bahane aradığını" belirterek Ukrayna’nın doğu kıyısına ajanlarını önden konuşlandırdığına ilişkin iddiayı doğrulamıştı.

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