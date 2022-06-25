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ABD’de hastane skandalı… Prematüre doğan bebek kirli çarşaflarla dışarı atıldı!

#ABD#Prematüre Bebek#Hastane Skandalı
ABD’de hastane skandalı… Prematüre doğan bebek kirli çarşaflarla dışarı atıldı

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da bir hastanede yaşanan akılalmaz skandal gazete manşetlerinin üst sıralarında yer aldı. Prematüre doğan bir bebeğin hayatını kaybettikten sonra aileye yaşatılan büyük acı adeta duyanların yüreğini dağladı…

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Prematüre doğan bir kız çocuğunun ebeveynleri, kızları öldükten birkaç gün sonra hastane görevlileri tarafından kirli çarşaflarla dışarı atıldığını iddia etti!

Alana Ross ve Daniel McCarthy'nin kızı Everleigh, 25 Temmuz 2020'de Boston’da doğdu, ancak 6 Ağustos'ta vefat etmeden önce sadece 12 gün yaşadı.

Boston Globe tarafından atıfta bulunulan mahkeme belgelerine göre, sadece 1 kilogram ağırlığındaki bebek, akciğerleri tam olarak gelişemeden doğmuştu ve ölmeden önce beyin kanaması geçirdi.

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ABD’de hastane skandalı… Prematüre doğan bebek kirli çarşaflarla dışarı atıldı
Everleigh, sadece 12 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti

“CESEDİNİ BULAMADIK” DEDİLER

Bebek hayatını kaybedince morga götürüldü ve annesi 37 yaşındaki Alana Ross, 10 Ağustos'ta cenaze evinden Everleigh'in cesedini bulamadıklarına dair bir telefon aldı.

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Dedektif Kevin Cook bir raporda Everleigh'in "muhtemelen kirli çarşaflarla karıştırıldığını ve morg muayene odasının içindeki mavi kirli çamaşır torbasına konduğunu" belirtti.

Halen devam eden dava, Everleigh'i öldükten sonra iki hemşirenin morga götürdüğünü ortaya çıkardı.

Öte yandan yine mahkeme evraklarına göre bir hemşire, bir nakliye görevlisine bebeğin kalıntılarını nereye koyabileceklerini sormuş. Belgelere göre nakliye işçisi, hemşireye "herhangi bir yere" yanıtını verdi.

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KİRLİ ÇARŞAFLARLA TAŞINIP ÇÖPE Mİ ATILDI?

Hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri, kirli çarşafları taşıdığı bir bohçayı bir konteynere koyan bir patoloğu gösteriyor.

Polisler, Everleigh'i bulup bulamayacaklarını anlamak için giysiler ve tıbbi atıklar arasında saatlerce uğraştılar, ancak başarısız oldular.

Boston25 News’de yayınlanan raporlara göre, bir işçi polislere “muhtemel senaryo”nun bebeğin konteynere atıldığı olduğunu söyledi.

Everleigh, Ross ve McCarthy'nin önceki iki bebeklerini kaybettikten sonraki üçüncü hamileliğiydi.

Alana Ross, Everleigh'e hamile olduğunu Sevgililer Günü'nde öğrendi.

ABD’de hastane skandalı… Prematüre doğan bebek kirli çarşaflarla dışarı atıldı
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HAYALLERİ KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

McCarthy, WCVB'ye şunları söyledi: "Bir aile kurmaya ve hayatımızın o bölümüne geçmeye çalışmaya başlamaktan çok mutluyduk."

Alana’nın hamileliğinin 18. haftasında yapılan bir taramada bir komplikasyon ortaya çıktı ve talihsiz kadın aylar sonra acil olarak sezaryen oldu.

Alana Ross, ondan geriye kalan tek hatıranın Everleigh'in ayak izleri ve giydiği bir şapka olduğunu söyledi.

Ross ve McCarthy, Mass General Brigham ve Brigham Women's Hospital'ı hasta hakları sözleşmesini ihlal ettiği iddiasıyla dava ediyor.

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DAVA DEVAM EDİYOR

Çift, hastane işçilerinin kızlarının cesedini koruyamadıklarını iddia ettiler.

Ayrıca 14 işçiyi ihmal, duygusal sıkıntıya neden olmak ve insan kalıntılarına haksız yere müdahale etmekle suçladılar.

ABD’de hastane skandalı… Prematüre doğan bebek kirli çarşaflarla dışarı atıldı
Hastane, dava devam ettiği için açıklamaya yapmayı reddetti

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Brigham Women's Hospital'ı başhekimi Sunni Eappen, Boston25'e şunları söyledi:

“Bakım veya uygulama standartlarımızla ilgili endişelerin dile getirildiği her durumda olduğu gibi, ayrıntıları hastanın ailesiyle hazır ve şeffaf bir şekilde paylaştık. Hastalar, aile üyeleri veya personel tarafından ortaya çıkan hatalara veya olası sorunlara katkıda bulunan hem sistem hem de insan faktörlerini her zaman değerlendirir ve harekete geçeriz. Davanın devam etmesi nedeniyle, bu dava hakkında özel olarak yorum yapamıyoruz."

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#ABD#Prematüre Bebek#Hastane Skandalı

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