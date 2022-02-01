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En az 21 çocuğun babası çıktı: Doktor doğurganlık tedavisinde kendi spermlerini kullanmış!

#HOLLANDA#Doktor#Jos Beek
En az 21 çocuğun babası çıktı: Doktor doğurganlık tedavisinde kendi spermlerini kullanmış

Hollanda'da ortaya çıkarılan büyük skandal bir anda gündeme bomba gibi düştü. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir doktorun tedavi ettiği hastalardan en az 21 çocuk sahibi olduğu anlaşıldı.

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Hollanda'nın Leiden kentinde 1973-1986 yılları arasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Jos Beek'in, doğurganlık tedavileri sırasında kendi spermlerini kullandığı ve en az 21 çocuğa babalık yaptığı ortaya çıktı.

Jos Beek, Hollanda'da çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçılar yerine kendi spermlerini kullandığı belirlenen üçüncü doktor oldu.

Olay, insanların biyolojik ailelerini bulmasına yardım eden Fiom Vakfı'nın 21 çocukta DNA eşleşmesi olduğunu keşfetmesi nedeniyle ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonucu 21 annenin, Elisabeth Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Jas Beek tarafından tedavi edildikten sonra doğum yaptığı belirlendi.

Beek'in kendi evliliğinden olan "resmi" çocuklarından birinin DNA'sının, tedavi sonrası doğan 21 çocukla eşleşmesi üzerine Fiom Vakfı, hastaneyi durumdan haberdar etti.

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En az 21 çocuğun babası çıktı: Doktor doğurganlık tedavisinde kendi spermlerini kullanmış

Elisabeth Hastanesi ile birleşerek Alrijne adını alan hastanenin müdürü Peter Jue, tüm dosyaların yok edildiğini, bu nedenle Jas Beek'in kaç kadını tedavi ettiğinin bilinmediğini söyledi.

Hastane müdürüne göre doktorun daha fazla çocuğun babası olma olasılığı yüksek. Bu nedenle hastane jinekolog Jas Beek tarafından tedavi edilen herkesin, kendilerine başvurmasını istiyor.

Hastane müdürü Jue yerel kanal Omroep West'e yaptığı açıklamada, "Doktorun bu davranış biçimi kabul edilemez. Bunu duyunca çok şaşırdık. Ebeveynler için de çocuklar için de üzücü bir durum" dedi.

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Hastane hem çocuklar hem de aileleri ile temas kurarak, yapılması gerekenler konusunda onlarla görüşmeye başladı.

Hastane yöneticisine göre doğurganlık tedavileri 1970'lerin başında henüz yeni olduğu için, denetim daha azdı ve doktorlar daha rahat hareket edebiliyorlardı.

O dönemde donör spermleri ile tedavi çok yaygın olmadığı ve bağışçı bulmakta sıkıntı yaşandığı için, Jas Beek'in kendi spermlerini kullandığı düşünülüyor.

Hastane günümüzde artık doğurganlık tedavisinin tamamen farklı olduğunu ve uzun süredir bağışçı spermi kullanılmadığını belirtiyor.

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Elisabeth Hastanesi'nde 25 yıl görev yapan Jas Beek, 2019 yılında hayatını kaybetti.

En az 21 çocuğun babası çıktı: Doktor doğurganlık tedavisinde kendi spermlerini kullanmış

Jos Beek, Hollanda'da tedavilerde kendi spermini kullandığı bilinen üçüncü jinekolog. Dr. Jan Karbaat bu konuda bilinen ilk kişi oldu. 2017 yılında ölen Karbaat'ın, en az 81 çocuğun biyolojik babası.

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Bir başka Hollandalı jinekolog Jan Wildschut da, Zwolle kentindeki Sophia Hastanesi'nde doğurganlık tedavisi gören kadınlarda kendi spermlerini kullandı.

2009 yılında ölen Wildschut'un en az 47 çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

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#HOLLANDA#Doktor#Jos Beek

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