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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.09.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

ABD'de büyük skandal! Kurbanların kimlikleri ile binlerce dolarlık vurgun

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ABD'de büyük skandal! Kurbanların kimlikleri ile binlerce dolarlık vurgun

ABD’nin Miami şehrinde 24 Haziran'da çöken apartmanın kurbanlarının kimliklerini çalıp sahte kredi ve banka kartı hesabı açtığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da çöken bina adeta dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Acı olayda onlarca kişi hayatını kaybederken felaketten aylar sonra ABD yeni bir skandalla sarsıldı.Çarşamba günü üç kişi, Surfside kurbanlarının kimliklerini sahte kredi ve banka kartları açarak bunları binlerce dolar harcamak için kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

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KURBANLARIN KİMLİKLERİNİ ÇALDILAR

Business Inside'da yer alan habere göre, yetkililer ilk olarak Temmuz ayında Surfside kurbanlarının kimliklerinin kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı tarafından çalındığını tespit edip kurbanların ailelerinin kredilerini kontrol etmeye çağırdı.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, WPLG'ye yaptığı açıklamada, “Bu korkunç, şu anda bence tüm Güney Florida, böyle korkunç bir şey yapabilen insanlarla yüzleşmek için sabırsızlanıyor." ifadelerini kullandı.

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15-30 YIL ARASI HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLECEK

Sahtekarlık ve kalpazanlık da dahil olmak üzere birden fazla suçtan yargılanacak olan Betsy Alejandra Cacho-Medina (30), Rodney Choute (38) ve Kimberly Michelle Johnson (34), Çarşamba sabahı gözaltına alındı. Üçlü, suçlu bulunmaları halinde 15 ila 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

ABDde büyük skandal Kurbanların kimlikleri ile binlerce dolarlık vurgun

ÇÖKÜŞÜN ARDINDAN HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Miami-Dade Eyalet Savcısı Katherine Fernandez Rundle, düzenlediği basın toplantısında siber mezar soyguncularının, ölen kurbanlardan alabileceklerini almak için çöküşün ardından çok hızlı hareket ettiklerini belirterek, "Bir grup sözde kimlik hırsızı için biraz para kazanma zamanıydı. Durum bundan ibaret "dedi.

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Basın toplantısı sırasında yetkililer, asıl adı Medine olan ve kendini Surfside çöküşünden kurtulan ve yedek kart isteyen 'Bayan Ortiz' olarak tanıtan bir kadının ses klibini oynattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ise kadının kredi kartından Versace çantası da dahil olmak üzere toplam 2.500 dolar harcama yapıldığını ortaya koydu.

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