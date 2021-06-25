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HaberlerDünya HaberleriABD'de büyük facia... Miami'de binanın çökme anı kameralara yansıdı, enkaz altında kalanların yakınları çaresizce haber bekliyor!
GeriDünya ABD'de büyük facia... Miami'de binanın çökme anı kameralara yansıdı, enkaz altında kalanların yakınları çaresizce haber bekliyor!
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Dünya
BBC Türkçe-AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

ABD'de büyük facia... Miami'de binanın çökme anı kameralara yansıdı, enkaz altında kalanların yakınları çaresizce haber bekliyor!

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ABD'de büyük facia... Miami'de binanın çökme anı kameralara yansıdı, enkaz altında kalanların yakınları çaresizce haber bekliyor!

ABD'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde dün sabaha karşı yaşanan büyük facianın yankıları sürüyor. 12 katlı binanın bir anda yıkılışı anbean güvenlik kameralarına yansırken enkaz altından kurtarılmayı bekleyen apartman sakinlerinin acılı bekleyişi de yürekleri burktu.

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  • ABDyi sarsan felaket... Enkazın başında böyle bekliyorlar
  • ABDyi sarsan felaket... Enkazın başında böyle bekliyorlar
  • ABDyi sarsan felaket... Enkazın başında böyle bekliyorlar
  • ABDyi sarsan felaket... Enkazın başında böyle bekliyorlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde 102 kişinin yaşadığı 12 katlı bina yıkıldı. En az bir kişi öldü, 99 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmiyor.

1980'de inşa edilen binanın yıkılma nedeni henüz belirlenemedi.

Bazı Latin Amerika ülkelerinin konsoloslukları, vatandaşlarının enkaz altında olabileceği bildiriminde bulundu.

ABDde büyük facia... Miamide binanın çökme anı kameralara yansıdı, enkaz altında kalanların yakınları çaresizce haber bekliyor
Yıkılan binanın eski bir görüntüsü

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez'in eşi Silvana López Moreira'nın akrabalarının da kayıp 99 kişi arasında olduğu öğrenildi. Moreira'nın kardeşinin de kocası ve çocuklarıyla birlikte binada yaşadığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları tespit edebilmek için ısıya duyarlı kameralardan ve kurtarma köpeklerinden yararlanıyor. Ancak enkazda kaymalar olmasından korkulduğu için kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, Florida Valisi Ron DeSantis'in bölgede acil durum ilan etmesini istedi ve "Florida halkı bizden nasıl bir yardım isterse yapmaya hazırız" dedi.

Enkazdan şimdiye kadar 35 kişi çıkarıldı. 10 kişi tedavi altına alındı.

Binada yaşayanların yakınları enkaz kaldırma çalışmalarının yanı başında dünden beri bekleyip dualar ediyor ve yakınlarının sağ olarak kurtarılmasını ümitle bekliyorlar. Yıkılmış bina görüntüleriyle birlikte servis edilen bu çaresiz bekleyişin görüntüleri adeta yürekleri burktu...

ABDde büyük facia... Miamide binanın çökme anı kameralara yansıdı, enkaz altında kalanların yakınları çaresizce haber bekliyor

CNN televizyonuna konuşan görgü tanıkları, binanın yıkılışının "11 Eylül saldırılarındaki görüntülere benzediğini" aktardı. Bazı bölge sakinleri ise binanın "depremi andıran" bir sarsıntıyla yıkıldığını söyledi.

Öte yandan binanın yıkılış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. ABD'li televizyoncu Andy Slater o anları resmi Twitter hesabından paylaştı. Oldukça sakin şekilde başlayan videoda binanın orta kısmının birkaç saniye içinde kağıttan yapılmışçasına yıkıldığı, büyük yıkımla birlikte etrafı bir anda duman kapladığı görülüyor.

Son dakika: ABDde felaket Floridada bina çöktü, enkaz altında kalanlar var
Son dakika: ABD'de felaket! Florida'da bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!

 

 

 

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