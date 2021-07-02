Son dakika haberi: Miami'de çöken binayla ilgili büyük şüphe! Felaket göz göre göre gelmiş

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ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına "güvenlik endişeleri" nedeniyle ara verildiği bildirildi.

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında kalan kolonların arama kurtarma ekiplerinin güvenliği için endişe doğurduğunu, bu nedenle de çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Cava, "Yardım ekiplerimizin güvenliğinin sağlanması için elimizden geleni yapmak bizim en önemli önceliğimiz, gerekli tedbirler alınır alınmaz arama kurtarma çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çöken binada bugüne kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldı, 145 kişinin ise enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

TİKTOK VİDEOSUNDAKİ BÜYÜK ŞÜPHE!

Öte yandan Daily Mail'de yer alan bir habere göre olaydan günler sonra ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı büyük felaketle ilgili soru işaretlerini tekrar gündeme getirdi.

Adriana Sarmiento adlı bir Tiktok kullanıcısının paylaştığı bir video binanın çökme anından yaklaşık 7 dakika önce çekilmiş. Olay anında çöken binanın karşısındaki otelde havuza girdiğini belirten Adriana Sarmiento çektiği görüntülerde önce büyük bir binadan gelen büyük bir ses duyduğunu ve o yöne doğru hızlıca gittiğini söylüyor.

Videoda yıkılan binanın garajının tavanından kuvvetli bir şekilde su fışkırdığı ve garajı doldurduğu, yerlerin suyla dolduğu görülüyor. Büyük çöküş ise bu olaydan yaklaşık 7 dakika sonra gerçekleşiyor.

Binada yer alan yüzme havuzunun altına su dolduğu ve çökmenin bu sebeple gerçekleştiği yönündeki raporlarla bu videoda kaydedilen görüntüler şüpheleri doğrular nitelikte.

Mühendisler olayla ilgili yorumlarında binanın temelinin suyla dolduğunu belirtirken yıkımın da havuzun etrafındaki bölümlerin çökerek aşağıda yer alan garajı yıkıntılarla doldurduğu, binanın çöken kısmının da o taraftaki bölümü olduğunu anlatmışlardı.

ABD BAŞKANI BİDEN, BÖLGEYİ ZİYARET EDEREK YETKİLİLER VE AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, 13 katlı binanın bir bölümünün 24 Haziran'da çöktüğü Miami'nin Surfside bölgesine giderek aileler ve yetkililerle bir araya geldi.

Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan Biden çifti, önce enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen yetkililerle bir araya gelerek bilgi aldı. Biden, buradaki konuşmasında, federal hükümetin çalışmalara ve mağdur ailelere gerekli desteği vereceğini kaydetti.

Ardından Biden ve Jill Biden, mağdurların aileleriyle bir araya geldi. Biden çiftinin enkaz alanına gitmemesi dikkati çekti.

13 KATLI BİNANIN ENKAZINDAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

24 Haziran'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına "güvenlik endişeleri" nedeniyle ara verildiği bildirildi.

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında kalan kolonların arama kurtarma ekiplerinin güvenliği için endişe doğurduğunu, bu nedenle de çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Cava, "Yardım ekiplerimizin güvenliğinin sağlanması için elimizden geleni yapmak bizim en önemli önceliğimiz, gerekli tedbirler alınır alınmaz arama kurtarma çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





İKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, dün yaptığı basın toplantısında, binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Söz konusu cesetlerin 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma Guara kardeşlere ait olduğunu belirten Cava, enkaz altında olduğu düşünülen 145 kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

Cava, "Bu kadar beklenmedik ve daha önce benzeri görülmemiş bir olayda her can kaybı trajik, ancak çocuklarımızın kaybının yükü çok ağır." dedi.

MİAMİ'DE ÇÖKEN APARTMANDA YAŞAYANLARA NİSAN'DA UYARI MEKTUBU GÖNDERİLDİĞİ AÇIKLANDI

BD'nin Miami kentinde çöken apartmanın sakinlerine geçen Nisan ayında, binadaki yapısal hasar konusunda uyarı yapılan bir mektup gönderildiği açıklandı.

ABD medyasında yayımlanan mektup, apartmanı yöneten kooperatifin başkanı tarafından gönderildi.

Mektupta, ilk olarak 2018'te tespit edilen hasarın "önemli ölçüde kötüleştiği" ve "derhal tamirata gidilmezse yakında katlanarak büyüyeceği" uyarısı yapılıyor. Mektup, binada yapısal sorunlar olduğunu gösteren kanıtların sonuncusu oldu.





KOOPERATİFE DAVALAR AÇILIYOR

Facianın ardından, yapı kooperatifine karşı davalar açılmaya başlandı.

Mektupta ise "görünür hasarı önemli ölçüde kötüleştiği" ve "betondaki bozulmanın hızlandığı" vurgulanıyor.

Mektupta ayrıca çatıdaki hasar konusunda da uyarı yapılırken, binanın tamiratının 15 milyon dolar tutabileceği belirtiliyor.

Daha önce de 2018'deki bir denetlemede "büyük yapısal hasar" tespit edildiği vurgulanmış ve vakit yitirilmeden tamir edilmesi gerektiğini ifade edilmişti.

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