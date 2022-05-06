ABD cesaret edememişti! Avrupa'dan yeni yaptırım dalgası...

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Rusya'nın yapılan tüm uyarılara rağmen 24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal başlatması sonrası peş peşe yaptırım kararları ile Moskova'yı kıskaca alan Avrupa ülkeleri bir yandan Ukrayna'ya silah yardımına devam ederken bir yandan da Rusya'ya uygulanacak 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyorlar.

PUTİN'İN SEVGİLİSİ VE PATRİK KİRİLL LİSTEDE

Kabaeva ve Kirill'in yaptırım listesinde bulunan binden fazla güçlü Rus gibi malvarlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı kapsamına alınacak

Bloomberg'e konuşan iki kaynak Avrupa Birliği'nin (AB) Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva'yı yaptırım listesine alacağını iddia etti.

Kaynaklara göre yaptırım taslağında adı geçen bir diğer isim ise Ukrayna'daki savaşı kutsadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Rus Ortodoks kilisesinin başı Patrik Kirill.

PUTİN İLE YAKINDAN İLİŞKİLİ

Yıllardır adı Rus lider ile anılan hatta Putin ile gizli 4 çocukları olduğu iddia edilen Alina Kabaeva savaş başladığı günden beri en çok tartışılan isimlerden birisi.

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Bloomberg AB taslak belgesinin Kabaeva'yı “Başkan Vladimir Putin ile yakından ilişkili” olarak tanımladığına dikkat çekiyor.



Rusya Devlet Başkanı Putin ve Alina Kabaeva

PUTİN'İN SERVETİNİ SAKLAMADA PARMAĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Altı yıl boyunca Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nde milletvekilliği yapan genç kadın son dönemlerde Rusya'da bir medya devi olan National Media Group'un yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu.

Medyaya dair hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen Rus hükümeti ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen şirkette şimdiye kadar 8 milyon sterlinlik bir maaş alan Kabaeva'nın Putin'in servetini yurtdışında saklamada parmağı olduğu düşünülüyor.

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ABD YAPTIRIM UYGULAMAYA CESARET EDEMEMİŞTİ

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal geçtiğimiz günlerde Washington yönetiminin Kabaeva'ya yaptırım uygulamaktan özellikle kaçındığını iddia etmişti.

ABD'li yetkililerin Putin'in böyle bir durumu 'kişisel bir saldırı' olarak algılayacağı ve iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanacağı endişesi ile Kabaeva'ya yaptırım uygulamaktan son anda vazgeçtiği konuşuluyor.



Rus Ortodoks kilisesinin başı Patrik Kirill

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PATRİK PUTİN'İN 'YAKIN MÜTTEFİKİ' OLARAK TANIMLANDI

Yaptırımların hedefindeki bir diğer isim Patrik Kirill’in adı listede “Ukrayna işgalinin destekçisi olduğu” gerekçesiyle yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiklerinden biri olarak değerlendirilen Kirill, mart ayındaki bir konuşmasında Ukrayna’nın “günahlarının ve liberal yabancıların saflarına katılmanın bedelini ödediğini” söylemişti. Katolik kilisesinin ruhani lideri Papa Francis, Patrik Kirill’i işgali dini açıdan meşrulaştırmaya çalışmakla itham etmişti.

LİSTEDE BAŞKA KİMLERİN İSİMLERİ VAR?

Rusya'ya uygulanacak 6. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa yeni yaptırımlar kapsamında Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un ailesini de hedef aldı. Peskov'un eşi Tatiana Navka Kırım'da bulunan özel mülkiyetleri nedeniyle yaptırım listesine alınırken Peskov'un 31 yaşındaki oğlu Nikolay Peskov ve 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova'nın 'aile servetiyle lüks bir yaşam sürdüğü' belirtildi ve yaptırım listesine eklendi.

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Yeni yaptırım listesinde olması beklenen diğer isimler arasında Rusya'nın en zengin adamı Alexei Mordashov'un eşi Marina Mordashov, Rusya'nın Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nin başkanı Mihail Mizintsev ve Rusya'nın en büyük çelik şirketi Severstal'ın sahibi Aleksey Mordaşov yer alıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna'daki Buça kasabasında sivilleri katleden ve Mariupol kuşatmasında rol alan askeri figürlerin yaptırım kapsamına alınacağını duyurmuştu.

ALİNA KABEVA KİMDİR?

38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi. Kabaeva yıllar boyunca dünya medyasında Putin ile ilişkisi olduğu hatta Putin'in yuvasını yıktığı haberleri ile gündeme geldi. Putin ve Alina Kabaeva arasındaki ilişki hiç bir zaman doğrulanmasa da ikili defalarca kez beraber görüntülendi.



1983 yılında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde doğan Kabaeva'nın babası profesyonel bir futbolcuydu, annesi ise milli takımda basketbol oynuyordu. Ancak Kabaeva’nın başarılı ve tanınmış bir sporcu olduktan sonra ailesiyle bağlarını kopardığı söyleniyor.