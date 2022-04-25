Yaptırımlardan kurtulan tek kişi oldu! ABD'nin 'Alina Kabayeva' endişesi

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubatta Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası aldığı flaş kararlarla Rusya'yı yaptırım kıskacına alan ABD şimdiye kadar Putin'in kendisi de dahil birçok Rus siyasetçi ve iş adamını hedef aldı.

YAPTIRIMLARDAN KURTULAN TEK KİŞİ OLDU

Putin'in yakın çevresinde olup yaptırımlardan kurtulmayı başaran tek kişi ise Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi 38 yaşındaki Alina Kabayeva oldu.

8 MİLYON STERLİN MAAŞ

Alina Kabaeva son dönemlerde Rusya'da bir medya devi olan National Media Group'un yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Rus hükümeti ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen şirkette şimdiye kadar 8 milyon sterlinlik bir maaş alan Kabaeva'nın Batı yaptırımlarından nasibini alması beklenirken bugün şaşırtan bir haber geldi.

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ABD ONA YAPTIRIM UYGULAMAKTAN ÖZELLİKLE KAÇINIYOR

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal ABD'nin Kabaeva'ya yaptırım uygulamaktan özellikle kaçındığını iddia etti.

Gazete ABD'li yetkililerin Putin'in böyle bir durumu 'kişisel bir saldırı' olarak algılayacağı ve iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanacağı endişesi ile yaptırım uygulamaktan vazgeçtiğini duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Putin ve Alina Kabaeva

ABD KORKTU MU?

Hapisteki Rus muhalefet liderleri Alexei Navalny de Kabaeva'nın Putin'in parasını saklamasına yardım ettiğini öne sürerek yaptırım çağrısında bulunmuştu.

Amerikalı yetkililerin Putin'in servetini yurtdışında saklamada Kabaeva'nın parmağı olduğuna inanmasına rağmen yaptırım uygulamaktan kaçması 'ABD korktu' yorumlarına neden olurken ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

MOSKOVA'DA ORTAYA ÇIKTI

Adı çok uzun süredir Putin ile anılan Kabaeva'nın Ukrayna Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre sonra İsviçre'deki özel bir dağ evine gönderildiği iddia edilmiş, ancak Putin'in gizli 4 çocuğunun annesi olduğu iddia edilen genç kadın Moskova’da boy göstermişti.



Putin'in gizli bir yere gönderdiği iddia edilen Alina Kabayeva sürpriz bir şekilde Moskova'da ortaya çıktı

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ALİNA KABEVA KİMDİR?

38 yaşındaki Alina Kabaeva eski bir olimpiyat jimnastikçisi ve bir altın madalya sahibi. Kabaeva yıllar boyunca dünya medyasında Putin ile ilişkisi olduğu hatta Putin'in yuvasını yıktığı haberleri ile gündeme geldi. Putin ve Alina Kabaeva arasındaki ilişki hiç bir zaman doğrulanmasa da ikili defalarca kez beraber görüntülendi.



1983 yılında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde doğan Kabaeva'nın babası profesyonel bir futbolcuydu, annesi ise milli takımda basketbol oynuyordu. Ancak Kabaeva’nın başarılı ve tanınmış bir sporcu olduktan sonra ailesiyle bağlarını kopardığı söyleniyor.