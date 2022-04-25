Çin'den korkutan manzaralar! Marketler bomboş, insanlar adeta kafese alındı!

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Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle uzun süredir karantinada olan Çin'in finans merkezi Şanghay'da sıkı kısıtlamalara halkın tepkisi sürerken yetkililer konut binalarının dışına metal bariyerler çekerek insanları adeta kafese aldı.

EVLER MÜHÜRLENDİ,BARİYERLER KURULDU

Çinli medya kuruluşu Caixin bariyerlerin hükümetin talimatı ile kurulduğunu açıkladı.



Şangay'daki metal bariyerler böyle görüntülendi Kaynak: Weibo

Sosyal medyaya düşen görüntülerde tehlikeli madde kıyafetini giyen yetkililerin konutları mühürlediği ve binaların çevresine 2 metre uzunluğunda yeşil bariyerler çektiği görüldü. Görüntüler hem kent sakinlerinde hem de dünyada soru işaretlerine neden oldu.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! BARİYERLERİ YIKMAYA ÇALIŞTILAR

Geçtiğimiz günlerde vakaların en çok görüldüğü bölgelerde evler dezenfekte edilmiş, Kovid hastalarının kapılarına elektronik alarmlar yerleştirilmişti.

Sosyal medyaya düşen videolarda bariyerler kurulurken insanların camlarından çıkıp tepki gösterdiği hatta bazı sakinlerin bariyerleri yıkmaya çalıştığı görüldü.

Sosyal medya platformu Weibo'daki kullanıcılar insanların evcil hayvanlar gibi kafeslendiğini belirterek yapılanın insan haklarına aykırı olduğunu belirttiler.



Ajanslara düşen son görüntülerde tehlikeli madde giysili polislerin Şanghay sokaklarında devriye gezdiği ve sokakta gördükleri insanları evlerine gönderdikleri görüldü.



Hükümeti bu derece büyük önlemler almaya neyin yönelttiği henüz bilinmiyor. Ancak tepki çeken görüntüler sonrası başlayan panik dalgası Çin'in başkenti Pekin'e kadar ulaştı.

Koronavirüs vakalarının artması sonrası Şangay'dakine benzer bir kısıtlama bekleyen başkent sakinleri marketlere akın etti ve gıda stoku yaptı. İnsanlar süpermarketler önünde uzun kuyruklar oluştururken market raflarının boş kaldığı görüldü.



Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.



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Pekin'de kaydedilen vaka sayıları küresel standartlara göre düşük, ancak Çin 'Sıfır-kovid' stratejisi nedeni ile katı önlemler almaya devam ediyor. Kentte son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.



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Çin'de son 24 saatte semptomatik 2 bin 680 ve asemptomatik 17 bin 581 vaka tespit edildi. Vakaların büyük bölümü sıkı kısıtlamalar altında olan Şanghay'da görüldü. Kentte virüs nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi.

HER VAKA HASTANEYE GÖNDERİLİYOR

'Sıfır Kovid 'stratejisine bağlı kalan son ülkelerden biri olan Çin, sıkı karantinalar ve tüm vakaları sağlık tesislere göndererek her enfeksiyonu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ancak bu yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor. Şanghay sağlık komisyonu başkanı Wu Jinglei kentin salgın öncesine göre yüzde 50 daha fazla ambulansa sahip olmasına rağmen, tıbbi yardım taleplerinin tamamını karşılayamadığını söyledi.

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Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de 10.000 kişiye yalnızca 2,9 pratisyen hekim düşüyor.

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