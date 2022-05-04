Avrupa Putin'e karşı kılıcını çekti! 'Petrol ithalatı tamamen yasaklansın'

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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgale sert yaptırım paketleri ile cevap veren Avrupa Birliği (AB) üyeleri bir yandan Ukrayna'ya silah yardımına devam ederken bir yandan da Rusya'ya uygulanacak 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyorlar.

RUS PETROL AKIŞI TAMAMEN DURMALI

Konuya ilişkin Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rus petrol akışının tamamen durması gerektiğini söyledi.

Rus petrolüne olan bağımlılığın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Leyen, "Açık olalım, bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne güçlü şekilde bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün tamamen yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." dedi.

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SLOVAKYA VE MACARİSTAN'IN EK ESNEKLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketinin içeriği hakkında bilgi veren von der Leyen, Rusya'nın ham petrol arzının altı ay içinde, rafine ürünlerinse yıl sonuna kadar yasaklanacağını duyurdu.



Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız" dedi.

Rus petrolüne en bağımlı iki ülke olan Slovakya ve Macaristan'nın alternatif kaynaklıklar bulmak için ek esneklik talepleri kabul edildi.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

YENİ YAPTIRIM PAKETİNDE NELER VAR?

Rusya'ya uygulanacak 6. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Brüksel'deki temsilciler hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varma umuduyla paketi inceliyor. Pakette yer alan dikkat çekici maddeler ise şöyle;

Kiev'in kuzeyindeki Bucha kasabasında sivilleri katleden ve Mariupol kuşatmasında rol alan askeri figürler yaptırım kapsamına alınacak.

Sberbank'ın da aralarında bulunduğu 3 büyük Rus bankası SWIFT'ten çıkarılacak.

Rusya Devlet televizyonunun Avrupa ülkelerinde yayın yapması yasaklanacak

PUTİN YÜKSEK BEDELLER ÖDEMELİ

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Putin'in Ukrayna'daki acımasızlığı nedeni ile yüksek bedeller ödemesi gerektiğini belirten Leyen, "Putin, Ukrayna'yı haritadan silmek istedi. Belli ki başarılı olamayacak, bunun yerine kendi ülkesi batıyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya karşı çok özel bir sorumluluğu var. Desteğimizle Ukraynalılar ülkelerini yeniden inşa edebilirler." dedi.