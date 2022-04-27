Dünyanın konuştuğu restleşmede son perde! Putin'den çok sert açıklama

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Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble ile yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini durdurduğunu açıklamıştı. Varşova ve Sofya, kendilerine Çarşamba gününden itibaren gaz arzının durdurduğunu bildirirken, AB Rusya'nın hamlesini 'Şantaj' olarak değerlendirdi

SÖZLEŞMELERE AYKIRI VE TEK TARAFLI

Rusya'nın benzer adımları diğer Avrupa ülkeleri için de atacağı konuşulurken AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti.

GAZI AVRUPALI KOMŞULARINDAN ALACAKLAR

Rusya'nın tedariki kestiği Polonya ve Bulgaristan'ın gazı Avrupalı komşularından alacağını belirten Leyen, "Kremlin'in üye ülkeleri bölme girişimi bir kez daha başarısız oldu. Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi" dedi.

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RUBLE BASKISINA BOYUN EĞMEYİN

Avrupalı ​​firmaların Rus para biriminde ödeme yapma baskısına boyun eğmemeleri gerektiğini söyleyen Leyen bunun yaptırım ihlali olacağının altını çizerek şirketlerin bu riske girmemesi gerektiğini belirtti.

ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULDU

Leyen ayrıca doğal gaz konusunda AB genelinde alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalışıldığını belirterek, “AB üyeleriyle koordinasyon ve dayanışma içinde çalışarak tam da böyle bir senaryo için acil durum planı oluşturduk. Şu anda gaz koordinasyon grubunun bir toplantısı yapılıyor. Alternatif akışları güvence altına almak için uluslararası ortaklarla da çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da enerji arzının güvenliğini sağlamak için Avrupalı ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar, bu yeni meydan okuma karşısında etkilenen üye devletlerle birlik ve tam dayanışma içinde olduğumuza inanabilir ve tam desteğimize güvenebilirler” ifadelerini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen



PUTİN'DEN JET CEVAP



AB’nin açıklamalarının hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de harekete geçti ve konuyla ilgili konuştu. Putin Von der Leyen’in sözlerine karşılık olarak “Batı'nın Rus ekonomisini yaptırımlarla boğma planları başarısız oldu” derken ülkesindeki bankacılık sistemi, para birimi, ulaşım sektörü ve ekonominin bir bütün olarak yaptırımlara karşı koyduğunu söyledi.



“Rusya’yı izole etmek çabalarına geçit vermeyeceğiz ama yanıt vereceğiz” diyen Rus lider “Bu konuda tüm gerekli kararları aldık” ifadesini kullandı ve ülkesinin Batı tarafından parçalara bölünmek istediğini iddia etti.



“Eğer birileri Ukrayna'ya karışmak istiyorsa, Rusya'nın yanıtı hızlı olacak” diyen Putin Ukrayna’nın Rusya ile çatışmaya itildiğini ileri sürdü ve ülkesinin Ukrayna’daki hedeflerine ilerlemeye davam edeceğinin altını bir kez daha çizdi.



PESKOV'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere Rus gazı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ödemelerin ruble ile yapılmasının fiyatı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz sevkiyatının kesilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, “Gaz için son ödeme tarihi yaklaşırken, bazı tüketiciler yeni sistem çerçevesinde ödeme yapmayı reddederse, o zaman Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı elbette devreye girer. Bazı ülkeler satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmaya karar verirse bu ülkelere gaz sevkiyatı yeniden başlayabilir” dedi. Peskov, Polonya ve Bulgaristan tarafıyla herhangi bir temas kurulmadığını da belirterek gaz ödemesini ruble ile yapmayı kabul eden birkaç ülke bulunduğunu da aktardı.

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BU BİR ŞANTAJ DEĞİL

Peskov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rusya'nın doğal gazı kesme kararını “Şantaj” olarak nitelendirmesine ilişkin, “Bu şantaj değil, Rusya tüketicilerine güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Rusya sözleşmelerdeki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Devlet Başkanı kararnamesiyle yeni ödeme yöntemi kararı, ülkelerin bize karşı ekonomi ve finans alanında eşi benzeri görülmemiş dostça olmayan adımlarından kaynaklandı” diye konuştu. Bazı ülkelerin ruble ile ödeme yöntemini reddetmesi halinde Rusya’nın bu mali sonuçlara hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Elbette her şey hesaplandı, tüm riskler tahmin edildi ve gerekli önlemler alındı” şeklinde konuştu.