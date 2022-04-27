Çocuklardaki gizemli salgın yayılıyor: Kahraman İngiliz baba herkesi ağlattı!

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cumartesi günü, geçtiğimiz ekim ayından bu yana, 12 ülkede 169 'bilinmeyen kökenli akut hepatit' vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra Kuzey Carolina ABD'de iki vaka daha teşhis edildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) dün yaptığı açıklamada, şimdiye kadar dünya genelinde 'yaklaşık 190' açıklanamayan hepatit vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakalarla ilgili veriler değişkenlik gösterirken, bu rakamların henüz kesin olmadığı kabul ediliyor.

Vakaların büyük çoğunluğu beş yaş ve altındaki çocuklar ve şimdiye kadar bir çocuk öldü ve 17 çocuğun da kritik karaciğer nakillerine ihtiyacı var.

BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI MI?

İngiltere'de yaklaşık 114 vaka tespit edildi, ancak MailOnline'a konuşan uzmanlar birçok semptom kaçırıldığı için bunun 'buzdağının görünen kısmı' olabileceğini açıkladı.

Lola-Rose minicik bedeniyle günlerce savaştı ve doktorlar tarafından komaya sokuldu

Haberin Devamı

İngiltere’nin Kent şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Alan Raine ise karaciğerinin bir kısmını hepatit hastası kızına bağışlayarak ülkedeki tüm gazetelerde manşet olmayı başardı.

Raine’nin 3 yaşındaki kızı Lola-Rose'a mart ayı ortalarında ölümcül karaciğer iltihabı teşhisi kondu.

Lola-Rose Raine, son aylarda uzmanların kafasını karıştıran aynı karaciğer hastalığına yakalanan yaklaşık 200 çocuktan sadece biri…

Başlangıçta kusmasını sadece bir mide üşütmesine bağladıktan sonra, Lola-Rose'un anne ve babası çocuklarının gözlerinde sarılaşma gördüler; bu semptom hepatitin ayırt edici bir işareti.

Hastane taramaları çocuğun karaciğerinin normal çalışmadığını ortaya çıkardı ve hemen Londra'daki Kings College Hastanesi'nde uzman bir birime sevki yapıldı.

Küçük kız babasının fedakârlığı sayesinde hayatta kaldı

Haberin Devamı

DOKTORLAR ÖLEBİLİR DEDİ!

Küçük kızın karaciğeri bir anda çalışmamaya başlayınca ve doktorlar Lola-Rose’u yapay komaya sokmak zorunda kaldı. Doktorlar aileyi de, son dakika nakli bulamadıkları sürece çocuklarının saatler içinde ölebileceği konusunda uyardılar.

Doktorların hepatitinin adenovirüsten kaynaklanmış olabileceğini keşfettiği 21 Mart'ta, aile için bir umut ışığı doğmuş oldu. Virüs tedavi edilebilir durumdaydı ve doktorlar çocuğa damar yoluyla uygulanan özel ilaç kombinasyonları verdi.

Ancak iki gün sonra, doktorlar durumun hâlâ kötüleştiğini söyledi ve Lola-Rose’u 48 saat içinde yoğun bakıma alacaklarını belirtti. Lola-Rose, o gün komaya sokuldu, çünkü karaciğeri, vücudundan süzülmek üzere böbreklerine toksik amonyak göndermiyordu. Bu da toksinlerin beynine ulaştığı ve şişmesine neden olduğu anlamına geliyordu. “Karnımda tıpkı babam gibi büyük bir yara izi var”

Haberin Devamı

BABASI BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİ

Güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki baba Alan Raine, MailOnline'a verdiği demeçte "Kelimenin tam anlamıyla küçük kızımızın gözlerimizin önünde ölmesini izliyorduk. Hemen uyum var mı görmek için karaciğerimden bir örnek verdim ve sonucu beklemeye başladım" diyor.

Kahraman baba testler olumlu çıkınca 30 Mart'ta, ölmekte olan kızını kurtarmak için karaciğerinin bir kısmını yedi saat süren bir operasyonla bağışladı.

Doktorlar ona riskleri anlatmıştı. Ama Alan Raine “Karaciğerini bağışlamak ya da çocuğunun acı çekmesini izlemek arasında seçim yapmanın kalbinin 'yırtılması' hissi yaşattığını” söyledi.

Ameliyattan neredeyse bir ay sonra, Lola-Rose tamamen iyileşti ve bu hafta hastaneden taburcu edilecek.

Haberin Devamı

Lola, vücudunun yeni organı reddetmesini durdurmak için hayatının geri kalanında ilaç kullanacak. Küçük kız ne yaşadığını henüz anlamıyor ama “Karnımda tıpkı babam gibi büyük bir yara izi var” diyor.

İNGİLTERE’DEKİ VAKALAR

İngiltere'deki vakaların dörtte üçü, genellikle soğuk algınlığına veya mide hastalığına neden olan adenovirüslerle bağlantılı çıktı. Bağışıklık sistemimiz bu virüsle savaşamadığında hastalık kısa sürede hepatite dönüşüyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, karantina ve sosyal mesafe sırasında yaygın enfeksiyonlara maruz kalmamanın daha fazla çocuğu virüslere karşı savunmasız bırakmış olabileceğini söyledi.

İngiliz doktorlar ailelere çocuklarının yaşamın ilk birkaç ayından sonra sarılık geliştirmesi durumunda, hızlı bir şekilde tıbbi yardım almaları uyarısında bulunuyor.

Haberin Devamı

"Ancak bu, yaşamın ilk birkaç ayından sonra sarılık geliştiren herhangi bir çocuk için geçerlidir, bu yüzden yeni bir tavsiye değildir. Hiçbir şey korkunun kendisinden daha korkutucu değildir." diyen doktorlar yayılan panik yüzünden aileleri rahatlatmaya da çalıştı.

Dünyada yeni salgın korkusu yaratan hepatit vakalarının sorumlusu adenovirüs böyle görünüyor

Öte yandan vakaların hiçbirinden virüsün bilinen beş tipik, yani Hepatit A, B, C, D ve E türleri sorumlu değil. Bu salgının baş sorumlusu Adenovirüs olarak görülüyor.

Bu virüse test edilen hasta çocukların yüzde 75'inde rastlandı. Vakaların yüzde on altısında ise Covid vardı…