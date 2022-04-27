Ve Putin sözünü tuttu... Rusya'dan flaş doğalgaz adımı! İşte hedef olan iki ülke

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Putin sözünü tuttu. NPR'de yer alan habere göre, Ruble ile ödeme yapmayan iki NATO ve AB üyesi Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz arzı askıya alındı.

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GAZPROM KARARI İKİ ÜLKEYE BİLDİRDİ

Varşova ve Sofya, Rus enerji devi Gazprom'un kendilerine Çarşamba gününden itibaren gaz arzını durdurduğunu bildirdiğini açıkladı..

Bu Putin'in Euro yerine Ruble ile gaz satışı kararı sonrası bir ilk niteliğinde. Zira Polonya ve Bulgaristan bu karara uymadıkları için gaz tedariği askıya alınan ilk ülkeler oldu.

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GAZ AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Avrupa Birliği doğal gaz aktarım ağı operatörlerinin verilerine göre Belarus ile Polonya arasında uzanan Yamal-Avrupa boru hattından Polonya'ya doğru gaz akışı yeniden başladı.

Günün ilk saatlerinde sıfıra inen gaz sevkiyatı şu sıralarda 3,45 milyar kWh/saat seviyesinde.

PUTİN'İN OYUN PLANI: AVRUPA'YA GÖZDAĞI

Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'dan sonra benzer adımları diğer AB üyesi ülkeler içinde atabileceği belirtiliyor.

Putin'in dünyaya duyurduğu karara rağmen Macaristan dışında hiçbir ülke doğalgaz için Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmedi.

Putin'in doğalgazı bir silah gibi kullandığını belirten uzmanlar özellikle Almanya gibi Rus gazına bağımlı ülkelerde bu durumun ciddi ekonomik sıkıntılara neden olabileceği görüşünde.

Bu iki ülkeye gaz akışının bir süreliğine askıya alınması Avrupa'ya bir gözdağı olarak nitelendiriliyor.

HEDEFTE NEDEN POLONYA VE BULGARİSTAN VAR?

Rusya'nın gazı kesmek için neden bu iki ülkeyi seçtiği ise tartışma konusu oldu. Bunun Ukrayna savaşı bir parçası olduğu görüşü ağır basıyor.

Polonya, Rus işgali sırasında komşu Ukrayna'nın güçlü bir destekçisi oldu. Varşova hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ulusların Ukrayna'ya sağladığı silahlar için bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

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Polonya ayrıca bu hafta Ukrayna ordusuna tank gönderdiğini doğruladı. Bulgaristan, Polonya'ya kıyasla Ukrayna'ya destekte daha çekimser bir tavır izledi.

Ancak geçen sonbaharda yeni bir liberal hükümetin göreve gelmesi ile Rus-Bulgar ilişkileri bir hayli soğudu.

KİEV'E KRİTİK ZİYARET

Başbakan Kiril Petkov ve koalisyon hükümetinin üyeleri, Ukraynalı yetkililerle ülkeye daha fazla yardım konusunu görüşmek üzere Çarşamba günü Kiev'e gidiyor.

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Moskova'nın doğalgaz adımının Bulgaristan'a bir uyarı olduğu belirtiliyor. Zira Gazprom'un kararı tam da bu kritik ziyaretten saatler önce alındı.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.