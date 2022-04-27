Rus bankasının üst düzey yöneticisi Ukrayna'ya kaçtı, orduya katıldı!

Haberin Devamı

Rus enerji devi Gazprom'un yan kuruluşu olan ve Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşa katılmak için Rusya'dan anavatanı Ukrayna'ya kaçtı.

RUSYA'NIN ANAVATANIMA YAPTIKLARINI KENARDAN İZLEYEMEDİM

The Insider'a konuşan 50 yaşındaki adam 20 yıl boyunca Rusya'da yaşadığını belirterek “Artık orada kalamazdım. Ben Ukrayna vatandaşıyım, Oktyrka'da doğdum. Rusya'nın anavatanıma neler yaptığını kenardan izleyemedim” dedi.

ÇOK PİŞMANIM, RUS GEÇMİŞİMİ SİLMEK İSTİYORUM

Rus birliklerinin Ukrayna'da ailesini ve sevdiklerini öldürdüğünü söyleyen Volobuev, "Babam bir ay boyunca soğuk bir bodrum katında yaşadı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utandıklarını söylüyor. Çok pişmanım, çok utanıyorum, ömrümün sonuna kadar bunun bedelini ödeyeceğim. Rus geçmişimi silmek ve savaşı kazanana kadar Ukrayna'da kalmak istiyorum." dedi.

Haberin Devamı

33 YILLIK KARİYERİMİ GERİDE BIRAKTIM

2004 yılından beri Rusya'dan ayrılmak istediğini ancak ailevi nedenlerden dolayı bunu başaramadığını anlatan Volobuev, Gazprombank'ın Halkla İlişkiler ekibinin üst düzey yöneticisi olduğunu, 33 yıllık kariyerini geride bıraktığını ve Rusya'dan kaçtığını kimsenin bilmediğini söyledi.

OLİGARKLARIN ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR DEĞİL

Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra, 2 Mart'ta Rusya'dan ayrılan ve Ukrayna'nın toprak savunma güçlerine katılan Volobuev, Rus oligarkların şüpheli ölümleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski Gazprombank yöneticisi Vladislav Avayev ve eski enerji devi Novatek'in üst düzey yöneticisi Sergei Protosenya'nın ölümlerinin intihar olmadığını iddia eden Volobuev, Avayev'in çok fazla şey bildiği için öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Gözden Kaçmasın Oligarkın ölümünde cinayet şüphesi Haberi görüntüle

Volobuev Gazprombank'ın eski yöneticisi Avayev için "Onu şahsen tanımıyordum ancak intihar ettiği iddiası sırasında Gazprombank'ın ilk başkan yardımcısıydı. Karısını ve kızını öldürebileceğini sanmıyorum. Bildiği şeyler nedeni ile tehdit oluşturmuş, bu nedenle de öldürülüp intihar olarak sergilenmiş olabilir" dedi.





İntihar ettiği açıklanan Rus oligarklar ve aileleri

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından birçok Batılı ülke Kremlin’e yakın Rus oligarklara yaptırım uygularken, iki Rus oligark aileleriyle birlikte şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

İspanya'nın Girona kentinde yaşayan Sergey Protosenya ve Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Vladislav Avayev’in, eşlerini ve çocuklarını öldürüp ardından intihar ettikleri öne sürüldü.



Oligarkların ölüm nedenlerinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hala soruşturuluyor.

RUSYA'YI TERK EDEN TEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ DEĞİL

Ukrayna savaşının başlaması ile Rusya'yı terk ettiği bilinen diğer üst düzey isimler arasında Sberbank yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı Lev Khasis, başkanlık elçisi Anatoly Chubais ve Aeroflot CEO yardımcısı Andrei Panov yer alıyor.