Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden bu kez de boşlukla tokalaştı

#Biden#ABD#Gaf
ABD Başkanı Joe Biden bu kez de boşlukla tokalaştı

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer konuşma yaptığı bir üniversitedeki garip hareketleri ile sosyal medyanın dilinde. Konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrıldı.

Haberin Devamı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahnede kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden şaşkın bir ifadeyle sahneye baktı. Daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve çalan müzik eşliğinde sahneden uzaklaştı.

Gözden Kaçmasın

Bidendan çok konuşulacak gaf... Sosyal medyanın diline düştüBiden'dan çok konuşulacak gaf... Sosyal medyanın diline düştüHaberi görüntüle

SOSYAL MEDYANIN BİR NUMARASI HALİNE GELDİ

ABD halkı başkanlarının kırdığı potlara ve yanlış söylemlerine alışkın. Ancak son tuhaf görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Bir çok kişi başkanın boşluk ile el sıkışmasının bilişsel sorunları ile ilgili olduğunu söyleyip Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.

Haberin Devamı

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar ağır eleştirilerin 'Yaşlı istismarı' olduğunu söyledi.

MUHALEFETİN DİLİNE DÜŞTÜ

Biden'ın konuşmasını bitirmesinden dakikalar sonra 51 yaşındaki Texas Senatörü Ted Cruz sosyal medyaya düşen görüntüleri Twitter hesabından bir göz emojisi eşliğinde paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden bu kez de boşlukla tokalaştı


Kaliforniya Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon, "İşi başkanı iyi göstermek olan Beyaz Saray ve Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum gerçekten tuhaf" dedi.

Tennessee'nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck ise "Ah adamım. Müzik durumu 10 kat daha kötü hale getiriyor. Bu adam Başkan olmaya uygun değil" dedi.

Gözden Kaçmasın

Bidendan yeni gaf Beyaz Saray devreye girdi...Biden'dan yeni gaf! Beyaz Saray devreye girdi...Haberi görüntüle

ÜST ÜSTE POTLAR

Yeniden başkan olma istediğini daha önce dile getiren Biden ara seçimlere altı ay kala programını yoğunlaştırdı. Ancak gittiği yerlerde kırdığı potlar başkanın akıl sağlığı ve yaş durumunun sorgulanmasından başka bir şeye yaramadı.

Haberin Devamı

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulmuştu.

Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

Gözden Kaçmasın

Biden yine pot kırdı: 2020de umutlanmak için çok neden varBiden yine pot kırdı: '2020'de umutlanmak için çok neden var'Haberi görüntüle

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu.

75 yaşındaki eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü. 

Gözden Kaçmasın

Twitterdan flaş Elon Musk kararı: Zehirli hapTwitter'dan flaş Elon Musk kararı: Zehirli hap!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biden#ABD#Gaf

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk