Biden'dan yeni gaf: '2020'de umutlanmak için çok neden var'

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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili verdiği brifingde bu kez de yılları karıştırdı. 2002'nin gelmesinin üzerinden daha bir hafta geçmemişken ABD Başkanı 2021'de bile değil 2020 yılında kaldı.

2020'DE UMUTLANMAK İÇİN ÇOK NEDEN VAR

Biden konuşmasında "2020'de umutlu olmak için çok neden var. Ama Tanrı aşkına, lütfen mevcut olanaklardan yararlanın" dedi.

Biden'ın sözleri sosyal medyada da geniş yakı uyandırırken azı yorumcular 'ABD 2020 yılına geri döndü', 'Başkan Biden 2020 yılında kalmış', 'Biden 2020 yılından beri uyumaya devam ediyor' yorumlarına neden oldu.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu.75 yaşındaki eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kapmanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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GAFLARI İLE MEŞHUR...

Ancak yaşından bağımsız Biden, onlarca yıllık siyasi kariyeri boyunca gaflara ve yanlış konuşmaya eğilimliydi. ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulmuştu.

GAFLAR DÜŞÜŞÜN BİR İŞARETİ

Biden, 2024'te ikinci bir dönem için aday olmayı planladığını söyledi, ancak birçok Demokrat buna inanmıyor ve anketlerde onun zihinsel keskinliği hakkında geniş endişeler yer alıyor. Bununla birlikte, Biden'ın muhalifleri, bu gibi gafların düşüşünün bir işareti olduğunu öne sürüyor.

YÜZDE 48 AKIL SAĞLIĞININ İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Morning Consult adlı anket şirketi ve Politico dergisinin kasımda düzenlediği ankete göre katılımcıların yaklaşık yüzde 48'i, ABD Başkanı'nın akıl sağlığının iyi olmadığını düşünüyordu. Bu fikre katılmayanların oranıysa yüzde 46'ydı.Ayrıca oy kullananların yüzde 50'si, Biden'ın "genel sağlığının iyi" olduğu fikrine karşı çıktı.