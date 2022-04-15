New York Times yazdı... Twitter'dan flaş Elon Musk kararı: Zehirli hap!

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk son dönemde Twitter hamlesi ile gündemde.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder iş insanı mikro blog platformunun tamamını satın almak için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9'unu 3 milyar dolara yakın paraya satın alan Musk ile ilgili New York Times'ta (NYT) dikkat çeken bir analiz yer aldı.

NYT, Twitter’ın bu satışı engellemek için 'zehirli hap' olarak da anılan bir yöntemi uygulamaya koymaya hazırlandığını yazdı.

Lauren Hirsch tarafından kaleme alınan makalede Twitter Musk'u önlemek için mevcut hissedarlara ucuza ek hisse satışı yapma olasılığını değerlendiriyor.

'Zehirli hap' formülü şirketlerin çoğunluk hisselerini kaybetmemek için başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntem ile mevcut hissedarlara indirimli olarak ek hisse satın alma hakkı verilir ve şirket hisselerinin çoğunluğuna sahip olmak isteyen kişi veya kurum bu şekilde engellenir. 'Zehirli hap' formülü şirketlerin çoğunluk hisselerini kaybetmemek için başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntem ile mevcut hissedarlara indirimli olarak ek hisse satın alma hakkı verilir ve şirket hisselerinin çoğunluğuna sahip olmak isteyen kişi veya kurum bu şekilde engellenir.

SUUDİ PRENSTEN MUSK'A RET

Yüzde 5'in biraz üzerinde Twitter hissesi bulunan Suudi prens Alwaleed bin Tallal Musk'ın hisse başına 54.2 dolarlık teklifine olumsuz dönüş yaptı.

Haberin Devamı

Musk'ın teklifini Twitter için düşük olduğunu belirten Suudi Prens, uzun vadede Twitter hisselerini satmayı düşünmediğini belirtti.

ELON MUSK AÇIKLADI: B PLANIM VAR

Musk ise sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek 'Teklifim reddedilirse B planım var' dedi.

Twitter için yaptığı 41 milyar dolarlık teklifin ardından Kanada'nın Vancouver kentindeki bir TED konferansında konuşan Musk, bu planının ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Musk, konuşmasında Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini belirterek 'İfade özgürlüğüne izin veren kapsayıcı bir platform olmalı' dedi.

Bu arada Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirket çalışanlarına Musk'ın teklifini değerlendirmekte olduklarını söyledi.

Agrawal'ın ayrıca bu teklifle şirketin 'rehin tutulmadığını' söylediği belirtiliyor.

Elon Musk, Twitter hisselerin tamamını almak için bir teklifte bulundu. 259 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, Twitter’ın tamamı için 43.4 milyar dolarlık bir teklif yaptı. Elon Musk, Twitter hisselerin tamamını almak için bir teklifte bulundu. 259 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, Twitter’ın tamamı için 43.4 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

MUSK ARTIK EN BÜYÜK HİSSEDAR DEĞİL

Musk başvurusunda şirketin "olağanüstü potansiyelini" açığa çıkaracak kişinin kendisi olduğunu öne sürerek "Teklifim kabul edilmezse hissedar olarak pozisyonumu gözden geçirmem gerekecek" demişti.

Elon Musk ayrıca "Twitter yönetimi teklifimi reddetmeyi seçerse bu öneriyi hissedarların oyuna sunmamak son derece savunulamaz bir şey olur" diye konuştu.

Haberin Devamı

Musk'ın bu teklifi, Twitter'ın ilk hisselerini satın aldığı 1 Nisan tarihindeki piyasa kapanış fiyatlandırmasından yüzde 38 yukarıda. Ancak şirketin hisseleri geçen yaz 70 doları aşmıştı.

Elon Musk 3 milyarlık hisse alımından sonra Twitter'ın en büyük hissedarı olmuştu. Fakat Vanguard Group'un hisse oranını yüzde 10,3'e çıkararak Musk'ı geride bıraktığı belirtiliyor.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan ve 80 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk'ın şirketteki payı, Twitter kurucusu Jack Dorsey'den neredeyse dört kat fazla.

Tesla CEO'su Musk, geçen ay Twitter takipçilerine platformun ifade özgürlüğü hakkındaki çekincilerini dile getirmiş, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti. Musk geçen hafta ise Twitter'ın yönetim kuruluna girmeme kararı aldı.

Haberin Devamı

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı. Musk buradaki eğitimi sırasında PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon dolar karşılığında sattı.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay şireketi SpaceX'in sahibi olan Musk servetini bu şirketler ile elde etti.