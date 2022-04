Son dakika... Milyarlarca dolar yatırdı! Elon Musk'tan kritik Twitter kararı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'da büyük gelişmeler yaşanmaya başladı. Milyarder iş adamı Elon Musk şirketin yüzde 9'unu satın alarak en büyük ortak oldu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık Twitter hissesi alan Elon Musk, Twitter'da yenilikler yapılabileceğini de satın almadan sonra açıklamıştı.

Milyarder iş adamı Elon Musk, milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter'da düzenleme butonunun getirilmesi için anket açmış milyonlarca kişi de anketi oylamış ve sonuç olarak düzenle butonunun getirilmesi talep edilmişti.

CEO AGRAWAL DUYURMUŞTU

Twitter'ın en büyük ortağı olan Musk'ın satın almasından sonra Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal açıklama yapmış ve Musk'ın Twitter yönetimine gireceğini söylemişti.

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra işler başka boyuta geçti. Agrawal Twitter'ın karakterler sınırına sığmayacak olan bir açıklamada bulundu.

ELON MUSK İSTEMEDİ

Twitter CEO'su Agrawal en büyük ortak olan Elon Musk'a yönetim kuruluna girmesi için davette bulunduklarını açıklamıştı. Elon Musk ise Agrawal'a hızlı geri dönüş yaptı ve böyle bir isteği olmadığını, yönetim kurulunda olmayacağını belirtti.

Agrawal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na katılmama kararı aldı. İşbirliği yapma fırsatı bizi heyecanlandırdı. En iyi yolun Elon'un, tüm yönetim kurulu üyeleri gibi şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gereken bir Twitter vekili olmasına inandık. Kurul ona bir koltuk teklif etti (geçmiş kontrolü ve resmi kabule bağlı olarak). Yürürlük tarihi 9 Nisan 2022'ydi. Ancak aynı gün Elon yönetim kuruluna katılmayacağını paylaştı. Bunun en iyisi olduğuna inanıyorum. Her zaman hissedarlardan gelen girdilere değer vereceğiz ve onun fikirlerine açık kalacağız. Hedeflerimiz ve önceliklerimiz değişmez. Gürültüyü azaltalım ve inşa ettiğimiz şeye odaklanalım.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk