Biden'dan yeni gaf! Beyaz saray devreye girdi...

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusunun en yeni nükleer denizaltısı için düzenlenen törene eşi Jill Biden ile katıldı.

OBAMA DÖNEMİNDE BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

'USS Delaware' isimli nükleer denizaltının geliştirilmesinde eşinin kendine destek verdiği belirtmek isteyen başkan yeni bir gafa imza atarak eşinin eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

Biden açıklamasında eşi Jill'den bahsederken "Başkan yardımcısıyken Michelle Obama'yla başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Biden'ın hatalarını düzeltmeye alışan Beyaz Saray yine devreye girdi ve hata düzeltildi.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın konuşurken sık sık hata yapması, akıl sağlığı ile ilgili endişeleri tekrar tekrar gündeme getiriyor.



75 yaşındaki eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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GAFLARI İLE MEŞHUR...

Ancak yaşından bağımsız olarak Biden'ın onlarca yıllık siyasi kariyeri boyunca gaflara ve yanlış konuşmaya eğilimli olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçek.



Biden, ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca kez 'Başkan Harris' olarak söz etmiş, bu yıl başında da yılları karıştırarak 2020 yılına girdiğimizi söylemişti.

Biden, 2024'te ikinci bir dönem için aday olmayı planladığını söyledi, ancak birçok Demokrat buna inanmıyor ve anketlerde onun zihinsel keskinliği hakkında geniş endişeler yer alıyor.