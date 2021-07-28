Biden'dan çok konuşulacak gaf... Sosyal medyanın diline düştü

ABD, Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki bir etkinlikteki sözlerini konuşuyor...

Engelli Amerikalılar Yasası'nın (ADA) 31. yıldönümünün kutlandığı etkinlikte sanatçı Tyree Brown'a 'anne nerede?' diye sordu.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Brown 'Evde televizyondan izliyor' cevabını verdi. Biden bunun üzerine 'Ah... Tabii izliyor' dedi ve Brown, 'İzliyor' yanıtını verdi.

Biden ise 'Burada bizimle sanıyordum... Öyle olsaydı ayağa kalkmasını isteyecektim' ifadelerini kullandı.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden'ın bu potunu gözler önüne seren video viral olurken video hakkında pek çok yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar bu durumu herkesin başına gelebilecek bir gaf olarak niteletirdi.

YouTube'ta yayınlanan video kısa sürede 100 bin izlenme barajını aştı. Ancak Newsweek'te yer alan habere göre, bu Biden'ın etkinlikte kırdığı tek pot değil.



Biden ayrıca Rhode Island'ın 2. kongre bölgesini temsil eden Jim Langevin'e seslenirken de yanlış isim kullandı.

Biden, 'İşte buradasın Paul. Bunu herkesten daha iyi anlıyorsunuz ve tüm çalışmalarınız için size teşekkür etmek istiyorum, Kongre üyesi. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum' dedi.

Ancak Biden bu sözleri adı Jim olan Temsilci Langevin'den bahsederken sarf etti.

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