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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07.09.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

8 kişiye koronavirüs bulaştırmıştı... Cezası belli oldu!

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8 kişiye koronavirüs bulaştırmıştı... Cezası belli oldu!

Karantina kurallarını ihlal ederek 8 kişiye koronavirüs (Kovid-19) bulaştıran Vietnamlı adam, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın canına mal olan virüs ile hayatlarımıza pek çok yeni kural girdi.

Bu kurallardan biri olan zorunlu karantina kurallarının ihlaline ise Vietnam'dan rekor ceza geldi.

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21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal eden ve daha sonra 8 kişiye virüs bulaştıran 28 yaşındaki Le Van Tri, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme raporuna göre, Tri'nin bu ihlali nedeniyle koronavirüse yakalanan bir kişi 7 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.

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Bugüne kadar 536 bin 788 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 14 bine yaklaştı.

300 binin üzerinde kişi virüsü yenmeyi başarırken ülkedeki aktif hastaların sayısı yaklaşık 222 bin.

 

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