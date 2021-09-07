8 kişiye koronavirüs bulaştırmıştı... Cezası belli oldu!

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya genelinde 5 milyona yakın insanın canına mal olan virüs ile hayatlarımıza pek çok yeni kural girdi.

Bu kurallardan biri olan zorunlu karantina kurallarının ihlaline ise Vietnam'dan rekor ceza geldi.

21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal eden ve daha sonra 8 kişiye virüs bulaştıran 28 yaşındaki Le Van Tri, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme raporuna göre, Tri'nin bu ihlali nedeniyle koronavirüse yakalanan bir kişi 7 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 536 bin 788 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 14 bine yaklaştı.

300 binin üzerinde kişi virüsü yenmeyi başarırken ülkedeki aktif hastaların sayısı yaklaşık 222 bin.

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